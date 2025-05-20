Мужчине пришлось делать сложнейшую операцию на позвоночнике из-за использования смартфона: что произошло

25-летнему японцу пришлось пережить хирургическое вмешательство из-за того, что у него развился тяжелый синдром опущенной головы после многолетнего чрезмерного использования смартфона в положении с постоянно наклоненной шеей.

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Об этом пишет Daily Mail.

Пациент обратился за помощью после шести месяцев боли в шее и неспособности поднимать голову. Также он жаловался на трудности с глотанием и значительное снижение массы тела.

Медики выяснили, что деформации шейных позвонков вызвали образование рубцовой ткани, что еще больше ухудшило состояние. Визуально у мужчины сформировалась характерная выпуклость в области шеи.

Сначала врачи пытались стабилизировать положение головы с помощью шейных воротников, но из-за онемения пациент не смог продолжать это лечение. После этого было принято решение о хирургическом вмешательстве.

Мужчине удалили поврежденные фрагменты позвонков и часть рубцовой ткани, а после этого имплантировали металлические винты и стержни для стабилизации шейного отдела.

Через полгода после операции пациент смог удерживать голову в естественном положении, симптомы не возвращались даже через год после вмешательства.

Напомним, полезная функция на смартфонах оказалась "шпионской".

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