Їдять все, що бачать: в одному з найвідоміших у світі озер знайшли "двометрових монстрів"

У знаменитому італійському озері Гарда рибалки все частіше фіксують появу гігантських хижаків завдовжки понад два метри. Це викликає серйозне занепокоєння щодо майбутнього місцевої екосистеми.

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Про це пише видання Bresciaoggi.

Минулого вікенду підводному мисливцю та його друзям вдалося зловити величезного сома. "Коли я занурився на глибину 25 метрів і побачив гіганта, форма якого з’явилася на ехолоті, то зрозумів, що він майже вдвічі більший за мене!" — розповів дайвер Даніеле Бертолоні.

Величезна риба

Здобич була близько двох метрів завдовжки й вагою 80 кілограмів.

Подібні знахідки викликають дедалі більше занепокоєння серед місцевих рибалок. Адже соми не лише досягають гігантських розмірів, а й проявляють агресивну харчову поведінку. Вони полюють майже на все живе.

В озері Гарда водяться величезні соми Фото: Marco Brognoli

"Це може бути рекордний екземпляр. Найбільший раніше зафіксований сом мав довжину 2,58 метра. Я був настільки вражений його розмірами", — додав Бертолоні.

Соми продовжують рости

Троє друзів, які регулярно полюють на них з квітня по жовтень, стверджують, що розміри риб стають дедалі більші. "Минулого разу ми боролися з одним сомом майже годину. Два гарпуни погнулися, один узагалі зламався", — розповідає чоловік.

Під час іншої риболовлі на ділянці лише 200 метрів їм вдалося впіймати 14 екземплярів. Ще кілька років тому такі гіганти були рідкістю, але зараз їхня поява стала тривожним сигналом. Експерти стверджують, що в озері Гарда для них створені ідеальні умови — передусім через теплі зими.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про дивовижну знахідку поблизу узбережжя тайської провінції Пхукет. Місцевим рибалкам вдалося витягти з моря величезну рибу завдовжки понад 2,5 метра і вагою 8,6 кілограма. Ймовірно, йдеться про так званого оселедцевого короля, або "риб-землетрус", якого у японській міфології вважають передвісником природних катастроф і епідемій.

Також ми писали про інцидент з рибалкою, який зловив рибу з головою, що нагадувала зміїну. Свідки, побачивши дивного водного мешканця, наполягали на негайному знищенні істоти. Цей небезпечний вид здатен виростати до 92 см у довжину і має шкіру з візерунками, подібними до пітона. Фахівці радять у таких випадках одразу нейтралізувати рибу: відрубати голову, розпотрошити тушу і помістити її в герметичну упаковку.