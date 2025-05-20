Едят все, что видят: в одном из самых известных в мире озер нашли "двухметровых монстров"

В знаменитом итальянском озере Гарда рыбаки все чаще фиксируют появление гигантских хищников длиной более двух метров. Это вызывает серьезное беспокойство относительно будущего местной экосистемы.

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Об этом пишет издание Bresciaoggi.

В прошлый уикенд подводному охотнику и его друзьям удалось поймать огромного сома. "Когда я погрузился на глубину 25 метров и увидел гиганта, форма которого появилась на эхолоте, то понял, что он почти вдвое больше меня!" — рассказал дайвер Даниэле Бертолони.

Огромная рыба

Добыча была около двух метров длиной и весом 80 килограммов.

Подобные находки вызывают все большее беспокойство среди местных рыбаков. Ведь сомы не только достигают гигантских размеров, но и проявляют агрессивное пищевое поведение. Они охотятся почти на все живое.

В озере Гарда водятся огромные сомы Фото: Marco Brognoli

"Это может быть рекордный экземпляр. Самый большой ранее зафиксированный сом имел длину 2,58 метра. Я был настолько поражен его размерами", — добавил Бертолони.

Сомы продолжают расти

Трое друзей, которые регулярно охотятся на них с апреля по октябрь, утверждают, что размеры рыб становятся все больше. "В прошлый раз мы боролись с одним сомом почти час. Два гарпуна погнулись, один вообще сломался", — рассказывает мужчина.

Во время другой рыбалки на участке всего 200 метров им удалось поймать 14 экземпляров. Еще несколько лет назад такие гиганты были редкостью, но сейчас их появление стало тревожным сигналом. Эксперты утверждают, что в озере Гарда для них созданы идеальные условия — прежде всего из-за теплых зим.

Напомним, ранее Фокус рассказывал об удивительной находке вблизи побережья тайской провинции Пхукет. Местным рыбакам удалось извлечь из моря огромную рыбу длиной более 2,5 метра и весом 8,6 килограмма. Вероятно, речь идет о так называемом сельдевом короле, или "рыбе-землетрясении", которого в японской мифологии считают предвестником природных катастроф и эпидемий.

Также мы писали об инциденте с рыбаком, который поймал рыбу с головой, напоминающей змеиную. Свидетели, увидев странного водного обитателя, настаивали на немедленном уничтожении существа. Этот опасный вид способен вырастать до 92 см в длину и имеет кожу с узорами, подобными питону. Специалисты советуют в таких случаях сразу нейтрализовать рыбу: отрубить голову, распотрошить тушу и поместить ее в герметичную упаковку.