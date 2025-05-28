Туристи руйнують знамениту "Дорогу гігантів" в Ірландії: що вони зробили

Вулканічне утворення на північному узбережжі Північної Ірландії утворилося близько 60 мільйонів років тому. Але зараз унікальну природну пам'ятку руйнують туристи, які заштовхують монети в скелі.

Related video

Про це пише Daily Mail.

Монетки туристи залишають на удачу, або, щоб знайти кохання. Але Національний фонд, який дбає про "Дорогу гігантів", звернувся до відвідувачів із закликом зупинити руйнівний тренд, який схожий на встановлення замків на таких пам'ятках, як міст Мистецтв у Парижі.

Туристи залишають монети на удачу Фото: tripadvisor

За словами експерта Trust доктора Кліффа Генрі, коли монети іржавіють, вони розширюються втричі від своєї первісної товщини і чинять "величезний тиск" на навколишню породу, змушуючи її кришитися і руйнуватися.

Очікується, що вартість видалення монет, які також залишають після себе червонуваті плями іржі, становитиме понад 30 000 фунтів стерлінгів.

У звіті Британської геологічної служби йдеться про те, що монети чинять згубний вплив на базальтову породу як в естетичному, так і у фізичному плані.

Туристи заштовхують монети в скелі та руйнують базальтові колони Фото: tripadvisor

"У звіті зазначено, що руйнування базальтової породи поруч зі стиками і тріщинами, в які були вставлені монети, є результатом великого розшарування монет під час окислення", — експерти зазначають, що більшість залишених монет належать туристам із Великої Британії, але також і з Європи, США, Далекого Сходу та інших місць.

У 10 контрольних точках Національний фонд найняв фахівців, щоб витягти якомога більше монет, не заподіявши при цьому подальшої шкоди.

Що таке Дорога гігантів

Природна пам'ятка утворилася внаслідок виливу базальтової лави 60 мільйонів років тому.

Місцева легенда дає більш захоплююче пояснення: міфічний велетень Фінн МакКул побудував дамбу, щоб перетнути Ірландське море і битися зі своїм суперником, шотландським громилою Бенандоннером. Однак його суперник потім зруйнував більшу частину дамби, щоб завадити Фінну дістатися до Шотландії.

Дорога гігантів — це унікальна пам'ятка в Північній Ірландії Фото: tripadvisor

Інша легенда свідчить, що Фінн побудував дамбу, щоб зустрітися з шотландською дівчиною, в яку він був закоханий.

Дорога гігантів займає близько чотирьох миль узбережжя Північної Ірландії. Туристичну пам'ятку становлять близько 40 000 кам'яних стовпів, які зазвичай мають від п'яти до семи сторін. Вона була вперше зареєстрована 1693 року і стала об'єктом пильної уваги геологів.

Пам'яткою управляє Національний фонд — провідна британська благодійна організація зі збереження культурної спадщини та охорони пам'яток. У 1986 році Дорогу гігантів було занесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, у британському Пембрукширі туристи влаштували імпровізований меморіал, присвячений ельфу Доббі з Гаррі Поттера. Саме тут знімали сцену його смерті і тепер туристи несуть шкарпетки на пляж, які потім розносить вітер.

А в Брюгге туристів попросили не красти бруківку з вулиць, бо заміна її коштує дорого, а пошкоджені дорого загрожують травмами.