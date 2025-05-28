Туристы разрушают знаменитую "Дорогу гигантов" в Ирландии: что они сделали

Вулканическое образование на северном побережье Северной Ирландии образовалась около 60 миллионов лет назад. Но сейчас уникальную природную достопримечательность разрушают туристы, которые заталкивают монеты в скалы.

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Об этом пишет Daily Mail.

Монетки туристы оставляют на удачу, или, чтобы обрести любовь. Но Национальный фонд, который заботится о "Дороге гигантов", обратился к посетителям с призывом остановить разрушительный тренд, который схож с установкой замков на таких памятниках, как мост Искусств в Париже.

Туристы оставляют монеты на удачу Фото: tripadvisor

По словам эксперта Trust доктора Клиффа Генри, когда монеты ржавеют, они расширяются в три раза от своей первоначальной толщины и оказывают "огромное давление" на окружающую породу, заставляя ее крошится и разрушаться.

Ожидается, что стоимость удаления монет, которые также оставляют после себя красноватые пятна ржавчины, составит более 30 000 фунтов стерлингов.

В отчете Британской геологической службы говорится, что монеты оказывают пагубное воздействие на базальтовую породу как в эстетическом, так и в физическом плане.

Туристы заталкивают монеты в скалы и разрушают базальтовые колонны Фото: tripadvisor

"В отчете указано, что разрушение базальтовой породы рядом со стыками и трещинами, в которые были вставлены монеты, является результатом обширного расслоения монет при окислении", — эксперты отмечают, что большинство оставленных монет принадлежат туристам из Великобритании, но также и из Европы, США, Дальнего Востока и других мест.

В 10 контрольных точках Национальный фонд нанял специалистов, чтобы извлечь как можно больше монет, не причинив при этом дальнейшего ущерба.

Что такое Дорога гигантов

Природная достопримечательность образовалась в результате излияния базальтовой лавы 60 миллионов лет назад.

Местная легенда дает более захватывающее объяснение: мифический великан Финн МакКул построил дамбу, чтобы пересечь Ирландское море и сразиться со своим соперником, шотландским громилой Бенандоннером. Однако его соперник затем разрушил большую часть дамбы, чтобы помешать Финну добраться до Шотландии.

Дорога гигантов - это уникальная достопримечательность в Северной Ирландии Фото: tripadvisor

Другая легенда гласит, что Финн построил дамбу, чтобы встретиться с шотландской девушкой, в которую он был влюблен.

Дорога гигантов занимает около четырех миль побережья Северной Ирландии. Туристическую достопримечательность составляют около 40 000 каменных столбов, которые обычно имеют от пяти до семи сторон. Она была впервые зарегистрирована в 1693 году и стала объектом пристального внимания геологов.

Достопримечательностью управляет Национальный фонд — ведущая британская благотворительная организация по сохранению культурного наследия и охране памятников. В 1986 году Дорога гигантов была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, в британском Пембрукшире туристы устроили импровизированный мемориал, посвященный эльфу Добби из Гарри Поттера. Именно здесь снимали сцену его смерти и теперь туристы несут носки на пляж, которые потом разносит ветер.

А в Брюгге туристов попросили не красть брусчатку с улиц, потому что замена ее строит дорого, а поврежденные дорого грозят травмами.