Найогидніший будинок Британії, який був забитий сміттям, тепер виставлений на продаж (фото)

Колись цей будинок у Плімуті називали "найогиднішим будинком Британії", але нинішня власниця Сара Гейг, витративши три роки і 100 тисяч фунтів, перетворила його на ідеальний родинний будинок із садом та виставила на продаж.

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Про це повідомляє агентство нерухомості Purplebricks.

Раніше в будинку з трьома спальнями були складені тисячі пивних пляшок, банок і пластикових коробок. Підлоги були повністю вкриті пакетами і старими харчовими упаковками. При цьому, сміття було так багато, що воно перекривало доступ до деяких приміщень.

Незважаючи на це, у листопаді 2021 року будинок було виставлено на аукціон зі стартовою ціною в 110 000 фунтів стерлінгів, тобто близько 6,2 млн грн. Перемогу ж здобув учасник торгів, який запропонував 145 000 фунтів стерлінгів, тобто близько 8 млн грн.

Після прибирання і капітального ремонту, під час якого замінили проводку, сантехніку і дах, страшна застаріла халупа перетворилася на приголомшливий сімейний будинок із сучасною кухнею, яскравими кімнатами і великим кутовим садом.

Нинішній власник просить за будинок 300 000 фунтів стерлінгів, тобто близько 17 млн гривень, що вдвічі більше, ніж ціна, за якою він був придбаний.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року в Кейлі, Західний Йоркшир, на торги було виставлено брудний, набитий сміттям будинок. Нерухомість із трьома спальнями, потенційно здатну стати "приємним сімейним будинком", оцінювали в 100 тисяч фунтів.

Також Фокус писав, що колись найдорожча вулиця Лондона, Єпископський проспект, відомий як "вулиця мільярдерів", тепер більше нагадує занедбаний будівельний майданчик. При цьому вартість будинків на цій авеню варіюється від 4 до 100 мільйонів фунтів стерлінгів.