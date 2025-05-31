Самый отвратительный дом Британии, который был забит мусором, теперь выставлен на продажу (фото)

Когда-то этот дом в Плимуте называли "самым отвратительным домом Британии", но нынешняя владелица Сара Хейг, потратив три года и 100 тысяч фунтов, превратила его в идеальный семейный дом с садом и выставила на продажу.

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Об этом сообщает агентство недвижимости Purplebricks.

Ранее в доме с тремя спальнями были сложены тысячи пивных бутылок, банок и пластиковых коробок. Полы были полностью покрыты пакетами и старыми пищевыми упаковками. При этом, мусора было так много, что он перекрывал доступ в некоторые помещения.

Несмотря на это, в ноябре 2021 года дом был выставлен на аукцион со стартовой ценой в 110 000 фунтов стерлингов, то есть около 6,2 млн грн. Победу же одержал участник торгов, предложивший 145 000 фунтов стерлингов, то есть около 8 млн грн.

После уборки и капитального ремонта, во время которого заменили проводку, сантехнику и крышу, страшная обветшалая лачуга превратилась в потрясающий семейный дом с современной кухней, яркими комнатами и большим угловым садом.

Нынешний владелец просит за дом 300 000 фунтов стерлингов, то есть около 17 млн гривен, что вдвое больше, чем цена, по которой он был приобретен.

Напомним, в ноябре 2024 года в Кейли, Западный Йоркшир, на торги был выставлен грязный, набитый мусором дом. Недвижимость с тремя спальнями, потенциально способной стать "приятным семейным домом", оценивалась в 100 тысяч фунтов.

Также Фокус писал, что некогда самая дорогая улица Лондона, Епископский проспект, известный как "улица миллиардеров", теперь больше напоминает заброшенную строительную площадку. При этом стоимость домов на этой авеню варьируется от 4 до 100 миллионов фунтов стерлингов.