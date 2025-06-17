Пацієнт, який пережив серйозну травму голови, розповів, чому він "більше не людина"

Після падіння і важкої черепно-мозкової травми чоловік не тільки втратив пам'ять, а й позбувся однієї з ключових людських емоцій: страху. Його відверта розповідь викликала хвилю співчуття в мережі.

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59-річний австралієць розповів про життя після важкої черепно-мозкової травми, яка позбавила його спогадів, емоцій і самого почуття страху. Своєю історією він поділився на популярному форумі Reddit.

У 2009 році життя чоловіка кардинально змінилося після нещасного випадку. Він отримав важку травму голови, запускаючи повітряного змія. Спіткнувшись об гілку, австралієць упав і сильно вдарився потилицею об землю. Удар був такої сили, що, за словами його брата, його відчули навіть на відстані 6 метрів.

Чоловік, ніком Charlesian2000, зізнався, що буквально помер і був реанімований. Відтоді він живе з постійною амнезією і не пам'ятає нічого зі свого минулого життя, включно з близькими людьми.

"Я втратив усі свої особисті спогади. У мене постійна амнезія", — написав він.

Пацієнт живе з постійною амнезією і не пам'ятає нічого зі свого минулого життя, включно з близькими людьми Фото: Pixabay

Але найглибші наслідки, за його словами, не тільки у втраті пам'яті, а в повній втраті страху як базової емоції. Пошкодження мигдалеподібного тіла мозку стерло цей інстинкт, і залишило його з неконтрольованими спалахами гніву та загостреним сприйняттям інших почуттів.

"Людина, не здатна відчувати страх, — це монстр. Фізично я людина, але всередині — інша. Я став стриманим, бо знаю, наскільки небезпечною може бути моя лють", — зізнався австралієць.

Чоловік описав, як вчиться контролювати себе в моменти гніву. Він стискає кулаки, занурюється в себе, щоб нікому не нашкодити. Ніхто з оточуючих не здогадується, що всередині нього вирує буря.

Історія, опублікована на Reddit, викликала величезний відгук. Люди писали слова підтримки, дякували за чесність, а хтось навіть запропонував йому написати книгу або боротися зі злочинністю вночі.

"Ти не монстр. Ти просто пережив неймовірне", — написали йому у відповідь.

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