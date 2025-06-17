Пациент, переживший серьезную травму головы, рассказал, почему он "больше не человек"

После падения и тяжелой черепно-мозговой травмы мужчина не только потерял память, но и лишился одной из ключевых человеческих эмоций: страха. Его откровенный рассказ вызвал волну сочувствия в сети.

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59-летний австралиец рассказал о жизни после тяжелой черепно-мозговой травмы, которая лишила его воспоминаний, эмоций и самого чувства страха. Своей историей он поделился на популярном форуме Reddit.

В 2009 году жизнь мужчины кардинально изменилась после несчастного случая. Он получил тяжелую травму головы, запуская воздушного змея. Споткнувшись о ветку, австралиец упал и сильно ударился затылком о землю. Удар был такой силы, что, по словам его брата, его почувствовали даже на расстоянии 6 метров.

Мужчина, ником Charlesian2000, признался, что буквально умер и был реанимирован. С тех пор он живет с постоянной амнезией и не помнит ничего из своей прошлой жизни, включая близких людей.

"Я потерял все свои личные воспоминания. У меня постоянная амнезия", — написал он.

Пациент живет с постоянной амнезией и не помнит ничего из своей прошлой жизни, включая близких людей Фото: Pixabay

Но наиболее глубокие последствия, по его словам, не только в утрате памяти, а в полной потере страха как базовой эмоции. Повреждение миндалевидного тела мозга стерло этот инстинкт, и оставило его с неконтролируемыми вспышками гнева и обостренным восприятием других чувств.

"Человек, не способный чувствовать страх, — это монстр. Физически я человек, но внутри — другой. Я стал сдержанным, потому что знаю, насколько опасной может быть моя ярость", — признался австралиец.

Мужчина описал, как учится контролировать себя в моменты гнева. Он стискивает кулаки, уходит в себя, чтобы никому не навредить. Никто из окружающих не догадывается, что внутри него бушует буря.

История, опубликованная на Reddit, вызвала огромный отклик. Люди писали слова поддержки, благодарили за честность, а кто-то даже предложил ему написать книгу или бороться с преступностью по ночам.

"Ты не монстр. Ты просто пережил невообразимое", — написали ему в ответ.

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