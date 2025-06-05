Женщина, которая пила энергетики каждый день в течение 15 лет, рассказала о последствиях

Люси Паркер на протяжении 15 лет начинала утро с энергетического напитка, пока не узнала, что у нее развивается жировая болезнь печени. Отказ от вредной привычки помог улучшить здоровье и изменить образ жизни.

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Об этом пишет Lad Bible.

Миллионы людей по всему миру не могут представить себе утро без кофе, но для Люси Паркер энергетики стали ежедневным ритуалом. Сначала одна банка, затем еще две до обеда, и так продолжалось более 15 лет.

Родом из британского Мейденхеда, Люси переехала в Австралию, где и обратилась к врачу с жалобами на боли в животе. Компьютерная томография показала уплотнение на яичнике, но больше всего медиков обеспокоила ее печень, которая выглядела "нездорово".

После серии анализов врачи заподозрили неалкогольную жировую болезнь печени, Это состояние может привести к циррозу, диабету, гипертонии и заболеваниям почек.

"Я была в шоке. Я не пью, не курю, не употребляю наркотики", — рассказала Люси. Единственным вредным элементом в ее жизни оставались энергетики.

Услышав диагноз, Люси резко отказалась от напитков и ее самочувствие улучшилось

Британка призналась, что регулярно выпивала их с утра, и это стало ее способом справляться с усталостью и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), который у нее диагностировали. По словам психиатра, энергетики стали для нее "допаминовой привычкой", позволяющей чувствовать спокойствие и ясность. Однако именно избыточный сахар перегружал ее печень, превращаясь в жир. Услышав диагноз, Люси резко отказалась от напитков, а оставшиеся банки в холодильнике стали последними.

Через несколько недель повторные анализы показали, что состояние печени значительно улучшилось.

"Врач просто не поверил — это был не фиброз, а только жир. А значит, это обратимо", — объяснила Люси.

Сегодня Люси ведет блог в TikTok, где делится своим опытом и новыми привычками. Она старается заменить утренние энергетики другими ритуалами и учится естественным способом поддерживать уровень дофамина.

"Мне 35, и я не хочу серьезных проблем со здоровьем — особенно тех, которые создаю себе сама", — призналась она.

Теперь она призывает других задуматься, и не совершать ее ошибки.

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