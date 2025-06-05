Жінка, яка пила енергетики щодня протягом 15 років, розповіла про наслідки

Люсі Паркер протягом 15 років починала ранок з енергетичного напою, поки не дізналася, що в неї розвивається жирова хвороба печінки. Відмова від шкідливої звички допомогла поліпшити здоров'я і змінити спосіб життя.

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Про це пише Lad Bible.

Мільйони людей по всьому світу не можуть уявити собі ранок без кави, але для Люсі Паркер енергетики стали щоденним ритуалом. Спочатку одна банка, потім ще дві до обіду, і так тривало понад 15 років.

Родом із британського Мейденхеда, Люсі переїхала до Австралії, де й звернулася до лікаря зі скаргами на болі в животі. Комп'ютерна томографія показала ущільнення на яєчнику, але найбільше медиків занепокоїла її печінка, яка мала "нездоровий вигляд".

Після серії аналізів лікарі запідозрили неалкогольну жирову хворобу печінки, Цей стан може призвести до цирозу, діабету, гіпертонії та захворювань нирок.

"Я була в шоці. Я не п'ю, не курю, не вживаю наркотики", — розповіла Люсі. Єдиним шкідливим елементом у її житті залишалися енергетики.

Почувши діагноз, Люсі різко відмовилася від напоїв і її самопочуття покращилося

Британка зізналася, що регулярно випивала їх зранку, і це стало її способом справлятися з втомою і синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ), який у неї діагностували. За словами психіатра, енергетики стали для неї "допаміновою звичкою", що давала змогу відчувати спокій і ясність. Однак саме надлишковий цукор перевантажував її печінку, перетворюючись на жир. Почувши діагноз, Люсі різко відмовилася від напоїв, а банки, що залишилися в холодильнику, стали останніми.

За кілька тижнів повторні аналізи показали, що стан печінки значно покращився.

"Лікар просто не повірив — це був не фіброз, а тільки жир. А отже, це оборотно", — пояснила Люсі.

Сьогодні Люсі веде блог у TikTok, де ділиться своїм досвідом і новими звичками. Вона намагається замінити ранкові енергетики на інші ритуали і вчиться природним способом підтримувати рівень дофаміну.

"Мені 35, і я не хочу серйозних проблем зі здоров'ям — особливо тих, які створюю собі сама", — зізналася вона.

Тепер вона закликає інших задуматися і не робити її помилки.

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