Зліт гірший, ніж посадка: пілот розповів, який етап польоту на літаку найскладніший

Пілот комерційної авіації Стів Шрайбер, колишній офіцер ВМС США та експерт з авіакатастроф, розповів, що вся тяжкість і міць літака відчувається під час зльоту. Тож відірвати махину від землі є нелегким завданням.

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Тому пілоти зазвичай дуже нервують на початку польоту. Тоді як пасажирам у салоні здається, що приземлення дається їм нелегко. Про це пише Daily Mail.

Шрайбер розповів, чому один з аспектів польоту змушує тих, хто перебуває в кабіні екіпажу, нервувати найбільше, відповідаючи на запитання під своїм Youtube-каналом. Його запитали: "Ви зазвичай більше нервуєте під час зльоту чи під час посадки?"

У своїй типовій жартівливій манері, яка допомогла йому зібрати понад 640 000 підписників на його каналі @CaptainSteeeve, Шрайбер сказав: "Це капітан Стів, я не нервую".

Зліт літака — складніший, ніж посадка Фото: X (Twitter)

Однак він продовжив, заявивши, що якби йому довелося вибрати одну з двох ситуацій, які найбільше нервують, це був би зліт.

На цьому етапі літак "буде настільки важким, наскільки це взагалі можливо", пояснив він.

"Твоя потужність на максимумі, і ти настільки повільний, наскільки це взагалі можливо. Щойно ви відірветеся від землі, ви прискоритеся. Ви почнете спалювати паливо. Ви станете легшими. Ви зможете повернути свою потужність", — зазначив він.

Він також порадив пасажирам завжди переводити свої телефони в режим польоту в цей момент.

Режим польоту — це налаштування на електронних пристроях, яке відключає відправлення і приймання бездротових сигналів.

Його порада проста: "Вам слід перевести свій пристрій у режим польоту".

Він послався на випробування, які були проведені Федеральним управлінням цивільної авіації, коли використання мобільних телефонів почало зростати. За його словами, вони засвідчили, що "в деяких ситуаціях пристрої в задній частині літака, що передають невеликі мікросигнали, можуть спричиняти збої в роботі навігаційного обладнання".

Пілот пояснив, чому потрібно переводити гаджети в режим польоту Фото: Blog Viva

"Переведіть їх у режим польоту, і ви зможете обійтися без пристрою протягом 10-15 хвилин, які мені знадобляться", — порадив він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, на якому місці сидів єдиний пасажир рейсу Air India, що вижив, який розбився відразу після зльоту.

Раніше в Air India підтвердили, що на борту перебували 242 людини. І повідомили громадяни яких країн були на борту. Українців на борту не було.