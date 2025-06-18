Взлет хуже, чем посадка: пилот рассказал, какой этап полета на самолете самый сложный

Пилот коммерческой авиации Стив Шрайбер, бывший офицер ВМС США и эксперт по авиакатастрофам, рассказал, что вся тяжесть и мощь самолета ощущается во время взлета. Так что оторвать махину от земли является нелегкой задачей.

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Поэтому пилоты обычно очень нервничают в начале полета. Тогда как пассажирам в салоне кажется, что приземление дается им нелегко. Об этом пишет Daily Mail.

Шрайбер рассказал, почему один из аспектов полета заставляет находящихся в кабине экипажа нервничать больше всего, отвечая на вопросы под своим Youtube-каналом. Его спросили: "Вы обычно больше нервничаете при взлете или при посадке?"

В своей типичной шутливой манере, которая помогла ему собрать более 640 000 подписчиков на его канале @CaptainSteeeve, Шрайбер сказал: "Это капитан Стив, я не нервничаю".

Взлет самолета - более сложный, чем посадка Фото: X (Twitter)

Однако он продолжил, заявив, что если бы ему пришлось выбрать одну из двух наиболее нервирующих ситуаций, это был бы взлет.

На этом этапе самолет "будет настолько тяжелым, насколько это вообще возможно", пояснил он.

"Твоя мощность на максимуме, и ты настолько медлителен, насколько это вообще возможно. Как только вы оторветесь от земли, вы ускоритесь. Вы начнете сжигать топливо. Вы станете легче. Вы сможете вернуть свою мощность", - отметил он.

Он также посоветовал пассажирам всегда переводить свои телефоны в режим полета в этот момент.

Режим полета — это настройка на электронных устройствах, которая отключает отправку и прием беспроводных сигналов.

Его совет прост: "Вам следует перевести свое устройство в режим полета".

Он сослался на испытания, которые были проведены Федеральным управлением гражданской авиации, когда использование мобильных телефонов начало расти. По его словам, они показали, что "в некоторых ситуациях устройства в задней части самолета, передающие небольшие микросигналы, могут вызывать сбои в работе навигационного оборудования".

Пилот объяснил, почему нужно переводить гаджеты в режим полета Фото: Blog Viva

"Переведите их в режим полета, и вы сможете обойтись без устройства в течение 10–15 минут, которые мне понадобятся", — посоветовал он.

Напомним, ранее Фокус писал, на каком месте сидел единственный выживший пассажир рейса Air India, который разбился сразу после взлета.

Ранее в Air India подтвердили, что на борту находились 242 человека. И сообщили граждане каких стран были на борту. Украинцев на борту не было.