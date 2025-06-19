У всьому винен пес: жінка влаштувала чоловікові "сцену", а потім побачила відео з камери

Мешканці австралійського Мельбурна, Джекі та Крейг, звинувачували один одного у втраті шурупів та інструментів під час встановлення вікон, поки не переглянули відеозапис з камер спостереження та не виявили справжнього винуватця — свого пса Роя.

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Австралійська пара потрапила в курйозну ситуацію під час ремонту. Джекі та Крейг помітили, що постійно зникають необхідні шурупи та інструменти.

Спочатку жінка звинувачувала коханого, поки не переглянула відеозапис. Виявилося, що справжнім винуватцем був їхній мопс — Рой. "Він неймовірно хитрий і завжди пустує. Навіть не здогадувалася, що це його справа, поки не переглянула відео під час монтажу для Instagram", — розповіла Джекі в Instagram.

Собака вкрав інструменти

На опублікованих кадрах чітко видно, як пес "краде" шурупи та інструменти господарів. Після цього жінці довелося просити вибачення у чоловіка за безпідставні звинувачення.

Відео з чотирилапим "злодієм" зібрало понад 137 тисяч переглядів в Instagram. Користувачі соцмережі активно коментували цю кумедну ситуацію.

"Якби ще він з'їв моє домашнє завдання", — прокоментував один з глядачів. Інший юзер пожартував, що Рой не краде, а "збирає матеріали для своєї таємної майстерні".

Мопс підставив свого хазяїна Фото: Pixels

Пара каже, що тепер буде більш обережною, знаючи про схильність свого вихованця до "колекціонування" будівельних матеріалів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Мешканка Великої Британії, яка встановила приховані камери у своєму будинку задля безпеки, випадково зафіксувала щось незвичне. На відео, яким вона поділилася у Facebook, видно, як двері, що відчиняються лише за відбитком пальця, посеред ночі відкрилися самі собою.

А тим часом 38-річна Айга Колосова з містечка Грейвсенд у графстві Кент скористалася прихованою камерою біля свого дому, щоб викрити несподівану поведінку сусідки.

Також ми писали, як сантехнік встановив приховану камеру, щоб таємно спостерігати за клієнтками у ванній.