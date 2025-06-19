Во всем виноват пес: женщина устроила мужу "сцену", а потом увидела видео с камеры

Жители австралийского Мельбурна, Джеки и Крейг, обвиняли друг друга в потере шурупов и инструментов во время установки окон, пока не просмотрели видеозапись с камер наблюдения и не обнаружили настоящего виновника — своего пса Роя.

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Австралийская пара попала в курьезную ситуацию во время ремонта. Джеки и Крейг заметили, что постоянно исчезают необходимые шурупы и инструменты.

Сначала женщина обвиняла любимого, пока не пересмотрела видеозапись. Оказалось, что настоящим виновником был их мопс — Рой. "Он невероятно хитрый и всегда шалит. Даже не догадывалась, что это его дело, пока не пересмотрела видео во время монтажа для Instagram", — рассказала Джеки в Instagram.

Собака украла инструменты

На опубликованных кадрах четко видно, как пес "ворует" шурупы и инструменты хозяев. После этого женщине пришлось просить прощения у мужа за безосновательные обвинения.

Видео с четвероногим "вором" собрало более 137 тысяч просмотров в Instagram. Пользователи соцсети активно комментировали эту забавную ситуацию.

"Если бы еще он съел мое домашнее задание", — прокомментировал один из зрителей. Другой юзер пошутил, что Рой не ворует, а "собирает материалы для своей тайной мастерской".

Мопс подставил своего хозяина Фото: Pixels

Пара говорит, что теперь будет более осторожной, зная о склонности своего питомца к "коллекционированию" строительных материалов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Жительница Великобритании, которая установила скрытые камеры в своем доме для безопасности, случайно зафиксировала нечто необычное. На видео, которым она поделилась в Facebook, видно, как двери, открывающиеся только по отпечатку пальца, посреди ночи открылись сами собой.

А тем временем 38-летняя Айга Колосова из городка Грейвсенд в графстве Кент воспользовалась скрытой камерой возле своего дома, чтобы разоблачить неожиданное поведение соседки.

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