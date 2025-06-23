Квартира-труна: який вигляд має житло в Гонконзі за $250 на місяць (відео)

Гонконг щорічно відвідують понад 50 мільйонів туристів, дивуючись його масштабам і розвитку. Водночас 25% місцевих жителів живуть за межею бідності й не можуть дозволити собі винайняти нормальне житло, орендуючи крихітні кімнати, які в народі прозивають квартирами-трунами, а за фактом — ліжко-місця.

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Про це пише The Sun з посиланням на розповідь блогера Дрю Бінскі, який побував у подібних комірчинах, показавши 5,5 млн своїх підписників весь жах життя бідних людей в одному з найбільших міст Китаю.

За його словами, понад 200 000 людей у Гонконзі змушені терпіти тісні, убогі умови: жити в крихітних капсулах, схожих на коробки, де ледь вистачає кількох метрів особистого простору.

Квартири-труни часто являють собою перегородки всередині звичайної квартири, що розділяють простір на безліч "кліток" з мінімальною площею. Це дуже маленькі житлові приміщення, часто менші за площу двоярусного ліжка, в яких змушені кантуватися люди через високі ціни на житло.

У таких "клітках" часто немає можливості випрямитися на весь зріст, а іноді й витягнути ноги.

Квартири-труни — реальність величезного і розвиненого китайського мегаполісу

Подібне житло поширене в старих районах міста таких як Шам Шуй По, Монг Кок, Ква Ван і Тай Кок Цуй, де оренда такого місця може коштувати близько $250 на місяць.

На опублікованих Бінскі кадрах видно, як чоловік лежить у своїй імпровізованій кабінці, оточений речами, складеними біля стін і розкиданими по його вузькому ліжку. Крихітний телевізор стоїть біля ліжка одного з мешканців, майже повністю прихований під павутиною дротів і вилок.

Зовнішня частина має майже повністю занедбаний вигляд, багато хто з так званих будинків втиснуті в багатоквартирні будівлі, що руйнуються, в зубожілих ділових районах.

Блогер констатує, що в задушливих камерах без вікон мешканці відчувають гостру нестачу вентиляції в сезони виснажливої спеки. Багато хто намагається вирішити цю проблему, залишаючи свої кволі розсувні двері відчиненими, жертвуючи приватністю.

Їм також доводиться ділити брудні туалети, що кишать комахами, з десятками сусідів, а в повітрі витає запах вогкості та гниття.

"Будинки-труни" давно привертають увагу міжнародних ЗМІ як символ провальної житлової політики міста. Але влада Гонконгу пообіцяла поступово відмовитися від сумнозвісних "будинків-трун" до 2049 року. Вона встановила нові правила щодо мінімальної житлової площі та стандартів безпеки для розділених квартир.

Чиновники запевняють, що вони виділили достатньо землі для будівництва 308 000 одиниць державного житла протягом наступного десятиліття.

З липня 2022 року близько 49 000 осіб переселено в державне орендне житло, а ще 18 400 одиниць тимчасового житла було надано як короткострокове рішення.

Для порівняння автор відео показав житло експата, повноцінну квартиру з терасою, за яку той платить щомісяця $1800, однак подібні суми є для найбідніших мешканців мегаполісу астрономічними. Їхній заробіток на день становить не більше $20.

Раніше Фокус писав, що чоловік перетворив вбиральню на крихітну квартиру, встановивши ліжко над туалетом. Ми також розповідали, що юнак переобладнав гараж на повноцінне житло.