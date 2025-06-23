Квартира-гроб: как выглядит жилье в Гонконге за $250 в месяц (видео)

Гонконг ежегодно посещают более 50 миллионов туристов, поражаясь его масштабам и развитию. В то же время 25% местных жителей живут за чертой бедности и не могут позволить себе снять нормальное жилье, арендуя крошечные комнаты, прозванные в народе квартирами-гробами, а по факту – койко-места.

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Об этом пишет The Sun со ссылкой на рассказ блогера Дрю Бински, который побывал в подобных каморках, показав 5,5 млн своих подписчиков весь ужас жизни бедных людей в одном из крупнейших городов Китая.

По его словам, более 200 000 человек в Гонконге вынуждены терпеть тесные, убогие условия: жить в крошечных капсулах, похожих на коробки, где едва хватает нескольких метров личного пространства.

Квартиры-гробы часто представляют собой перегородки внутри обычной квартиры, разделяющие пространство на множество "клеток" с минимальной площадью. Это очень маленькие жилые помещения, часто меньше площади двухъярусной кровати, в которых вынуждены кантоваться люди из-за высоких цен на жилье.

В таких "клетках" часто нет возможности выпрямиться во весь рост, а иногда и вытянуть ноги.

Квартиры-гробы – реальность огромного и развитого китайского мегаполиса

Подобное жилье распространено в старых районах города таких как Шам Шуй По, Монг Кок, Ква Ван и Тай Кок Цуй, где аренда такого места может стоить около $250 в месяц

На опубликованных Бински кадрах видно, как мужчина лежит в своей импровизированной кабинке, окруженный вещами, сложенными у стен и разбросанными по его узкой кровати. Крошечный телевизор стоит у изножья кровати одного из жильцов, почти полностью скрытый под паутиной проводов и вилок.

Внешняя часть выглядит почти полностью заброшенной, многие из так называемых домов втиснуты в разрушающиеся многоквартирные здания в захудалых деловых районах.

Блогер констатирует, что в душных камерах без окон жильцы испытывают острую нехватку вентиляции в сезоны изнуряющей жары. Многие пытаются решить эту проблему, оставляя свои хлипкие раздвижные двери открытыми, жертвуя приватностью.

Им также приходится делить грязные, кишащие насекомыми туалеты с десятками соседей, а в воздухе витает запах сырости и гниения.

"Дома-гробы" давно привлекают внимание международных СМИ как символ провальной жилищной политики города. Но власти Гонконга пообещали постепенно отказаться от печально известных "домов-гробов" к 2049 году. Они установили новые правила относительно минимальной жилой площади и стандартов безопасности для разделенных квартир.

Чиновники уверяют, что они выделили достаточно земли для строительства 308 000 единиц государственного жилья в течение следующего десятилетия.

С июля 2022 года около 49 000 человек переселены в государственное арендное жилье, а еще 18 400 единиц временного жилья были предоставлены в качестве краткосрочного решения.

Для сравнения автор видео показал жилье экспата, полноценную квартиру с террасой, за которую тот платит ежемесячно $1800, однако подобные суммы являются для беднейших жителей мегаполиса астрономическими. Их заработок в день составляет не более $20.

Ранее Фокус писал, что мужчина превратил уборную в крошечную квартиру, установив кровать над туалетом. Мы также рассказывали, что юноша переоборудовал гараж в полноценное жилье.