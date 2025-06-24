Чоловік відвідав усі країни світу і назвав свою найулюбленішу: цей варіант точно здивує

Іран опинився в центрі уваги світових медіа після того, як США завдали ударів по трьох ядерних об'єктах на території країни. Та поки новини лякають заголовками, мандрівник і YouTube-блогер Дрю Бінскі розказав про Іран з абсолютно іншого боку — як про свою найулюбленішу країну.

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Ще до загострення ситуації з Ізраїлем, Дрю здійснив подорож країною — від багатокультурного Шираза до північних регіонів, де переважають курди. І всюди його зустрічали щирі усмішки та відкрите ставлення місцевих, пише Express.

До революції 1979 року Іран вважався однією з найбільш "західних" країн регіону — Тегеран навіть порівнювали з Парижем. Але після приходу до влади аятоли Хомейні багато хто на Заході почав вважати країну небезпечною для відвідування.

Втім, Дрю — один з небагатьох, хто побував у всіх 197 країнах світу — каже, що Іран став для нього справжнім відкриттям і ввійшов у перелік найулюбленіших напрямків.

"Західні медіа ігнорують одне: неймовірну доброзичливість іранців. Люди на вулицях підходили, цікавились, хто я, як мені в Ірані, і щиро хотіли поспілкуватись," — розповів він.

Більшість іранців, з якими він спілкувався, ніколи раніше не бачили американця. Одна місцева мешканка навіть запевнила, що туристи зі США можуть сміливо приїжджати до Ірану — на них чекає привітний прийом.

"Не вірте телевізору, Іран — безпечна країна. Подорож тут обійдеться недорого, а ставлення до гостей — надзвичайне. Вам сподобається," — сказала вона.

Безумовно, Іран має і темні сторони: згідно з BBC, країна входить у світовий топ за кількістю смертних вироків, а також жорстко цензурує інформаційний простір. Одностатеві стосунки тут заборонені на законодавчому рівні.

МЗС Великої Британії взагалі не рекомендує відвідувати країну, попереджаючи про можливі затримання та допити. Уся територія Ірану для британців вважається "червоною зоною".

Та попри все, Дрю вражений культурною глибиною та краєвидами Ірану.

Один з чоловіків, який запросив мандрівника на домашню вечерю, сказав, що більшість іранців не мають неприязні до американців, і що всі проблеми — на рівні політики, а не між людьми.

"Люди залишаються людьми, незалежно від країни. Ворожнеча — не між нами, а між урядами," — додав інший іранець.

Хоча один співрозмовник припустив, що Дрю міг бути єдиним американцем у країні, туризм в Ірані активно розвивається. У 2019 році його визнали третім серед найдинамічніших туристичних напрямків світу, а вже у 2023 Іран прийняв понад 6 мільйонів іноземних туристів, що стало приростом у 43%.

Нагадаємо, у Північній Кореї інфлюенсери стали зброєю влади, яка поставила країну повністю на військові рейки. Втім, попри закритість КНДР, туди їздять туристи навіть із США. Дівчинка з Північної Кореї показала, чим живе найбільш закрита країна світу.

Фокус також писав, що багато хто вважає, що країни світу існують століттями, але деякі держави з'явилися недавно на світовій арені. Наймолодша серед міжнародно визнаних країн наближається до своєї 14-ї річниці.