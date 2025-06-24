Мужчина посетил все страны мира и назвал свою самую любимую: этот вариант точно удивит

Иран оказался в центре внимания мировых медиа после того, как США нанесли удары по трем ядерным объектам на территории страны. Но пока новости пугают заголовками, путешественник и YouTube-блогер Дрю Бински рассказал об Иране с совершенно другой стороны — как о своей самой любимой стране.

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Еще до обострения ситуации с Израилем, Дрю совершил путешествие по стране — от многокультурного Шираза до северных регионов, где преобладают курды. И везде его встречали искренние улыбки и открытое отношение местных, пишет Express.

До революции 1979 года Иран считался одной из самых "западных" стран региона — Тегеран даже сравнивали с Парижем. Но после прихода к власти аятоллы Хомейни многие на Западе начали считать страну опасной для посещения.

Впрочем, Дрю — один из немногих, кто побывал во всех 197 странах мира — говорит, что Иран стал для него настоящим открытием и вошел в список самых любимых направлений.

"Западные медиа игнорируют одно: невероятную доброжелательность иранцев. Люди на улицах подходили, интересовались, кто я, как мне в Иране, и искренне хотели пообщаться", — рассказал он.

Большинство иранцев, с которыми он общался, никогда раньше не видели американца. Одна местная жительница даже заверила, что туристы из США могут смело приезжать в Иран — их ждет радушный прием.

"Не верьте телевизору, Иран — безопасная страна. Путешествие здесь обойдется недорого, а отношение к гостям — чрезвычайное. Вам понравится," — сказала она.

Безусловно, Иран имеет и темные стороны: согласно BBC, страна входит в мировой топ по количеству смертных приговоров, а также жестко цензурирует информационное пространство. Однополые отношения здесь запрещены на законодательном уровне.

МИД Великобритании вообще не рекомендует посещать страну, предупреждая о возможных задержаниях и допросах. Вся территория Ирана для британцев считается "красной зоной".

Но несмотря на все, Дрю поражен культурной глубиной и пейзажами Ирана.

Один из мужчин, пригласивший путешественника на домашний ужин, сказал, что большинство иранцев не имеют неприязни к американцам, и что все проблемы — на уровне политики, а не между людьми.

"Люди остаются людьми, независимо от страны. Вражда — не между нами, а между правительствами," — добавил другой иранец.

Хотя один собеседник предположил, что Дрю мог быть единственным американцем в стране, туризм в Иране активно развивается. В 2019 году его признали третьим среди самых динамичных туристических направлений мира, а уже в 2023 Иран принял более 6 миллионов иностранных туристов, что стало приростом в 43%.

Напомним, в Северной Корее инфлюенсеры стали оружием власти, которая поставила страну полностью на военные рельсы. Впрочем, несмотря на закрытость КНДР, туда ездят туристы даже из США. Девочка из Северной Кореи показала, чем живет самая закрытая страна мира.

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