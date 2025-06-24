Подвійний king-size: блогерка показала ідеальне ліжко для високих пар (відео)

Кіффер і Шелбі з Колорадо, зріст яких становить 209 і 188 см відповідно, сплять на ліжку завширшки понад 3,6 м. Тепер користувачі соцмереж розмірковують, чи сприяє воно кращому сну.

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Відео опублікувала в TikTok користувачка під ніком @reeltalloutdoors, показавши обстановку кімнати, де вона спить зі своїм партнером.

Сторінку ведуть блогери Кіффер і Шелбі з Колорадо, зріст яких 209 і 188 см відповідно.

Центральний об'єкт спальні — величезне ліжко, яке складається з двох зсунутих ліжок California king-size.

"Я не знаю, що інші справді високі пари роблять це, але це те, що ми зробили, щоб переконатися, що ми обидва краще спимо. Два ліжка California king-size поруч одне з одним. Ідеально", — каже Шелбі.

За її словами, до комплекту входять виготовлене на замовлення узголів'я і відповідне покривало, створене Кіффером.

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Ліжка California King належать до найдовших стандартних розмірів матраців, їхня довжина становить 213 см, що на 10 см більше, ніж у звичайного ліжка King, але також трохи вужче. Ширина двох об'єднаних ліжок становить цілих 366 см, що є досить великим предметом меблів для стандартних спалень.

Хоча пара не уточнила, сплять вони в довжину чи використовують загальну ширину для більшого індивідуального простору, пост підкреслює ширшу проблему, з якою стикаються дуже високі люди, — пошук комфортних умов для сну у світі, не завжди розрахованому на нестандартний зріст.

Кіффер і Шелбі вирізняються дуже високим зростом Фото: reeltalloutdoors/instagram

Згідно з дослідженням, опублікованим у листопаді 2020 року в The Lancet, відмінності у зрості по всьому світу залишаються значними. Дослідження, в якому було проаналізовано дані 65 мільйонів осіб у 200 країнах і територіях, показало, що середній зріст 19-річних дівчат різниться більш ніж на 20 сантиметрів залежно від країни. Найвищі дівчата-підлітки 2019 року були з таких країн, як Нідерланди, Чорногорія, Данія та Ісландія. Найнижчі — у Гватемалі, Бангладеші, Непалі та Тимор-Лешті.

Вірусне відео викликало суперечки в коментарях, і багато користувачів TikTok висловили здивування з приводу того, як два ліжка California king-size, що стоять поруч одне з одним, можуть бути рішенням для високих людей.

"Ви спите горизонтально?", "То ви всі спите горизонтально, тому що як це вирішує проблему?", "Як це допомагає зі зростом?", "Мені це подобається, але який стосунок це має до високого зросту?", "Але як це вирішує проблему? Вам просто потрібна додаткова довжина, а не ширина, вірно? Якщо тільки ви не спите в довжину на обох ліжках?" — пишуть у коментарях.

Раніше Фокус писав, що невисокий китаєць закохався в жінку зростом 2,2 метра. Тим часом учені назвали причину високого зросту у чоловіків.