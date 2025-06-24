Двойной king-size: блогер показала идеальную кровать для высоких пар (видео)

Киффер и Шелби из Колорадо, рост которых составляет 209 и 188 см соответственно, спят на кровати шириной свыше 3,6 м. Теперь пользователи соцсетей рассуждают, способствует ли она лучшему сну.

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Видео опубликовала в TikTok пользователь под ником @reeltalloutdoors, показав обстановку комнаты, где она спит со своим партнером.

Страницу ведут блогеры Киффер и Шелби из Колорадо, рост которых 209 и 188 см соответственно.

Центральный объект спальни – огромная кровать, которая состоит из двух сдвинутых кроватей California king-size.

"Я не знаю, что другие действительно высокие пары делают это, но это то, что мы сделали, чтобы убедиться, что мы оба лучше спим. Две кровати California king-size рядом друг с другом. Идеально", – говорит Шелби.

По ее словам, в комплект входят изготовленное на заказ изголовье и соответствующее покрывало, созданное Киффером.

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Кровати California King относятся к самым длинным стандартным размерам матрасов, их длина составляет 213 см, что на 10 см больше, чем у обычной кровати King, но также немного уже. Ширина двух объединенных кроватей составляет целых 366 см, что является довольно большим предметом мебели для стандартных спален.

Хотя пара не уточнила, спят ли они в длину или используют общую ширину для большего индивидуального пространства, пост подчеркивает более широкую проблему, с которой сталкиваются очень высокие люди, — поиск комфортных условий для сна в мире, не всегда рассчитанном на нестандартный рост.

Киффер и Шелби отличаются очень высоким ростом Фото: reeltalloutdoors/instagram

Согласно исследованию, опубликованному в ноябре 2020 года в The Lancet, различия в росте по всему миру остаются значительными. Исследование, в котором были проанализированы данные 65 миллионов человек в 200 странах и территориях, показало, что средний рост 19-летних девушек различается более чем на 20 сантиметров в зависимости от страны. Самые высокие девушки-подростки в 2019 году были из таких стран, как Нидерланды, Черногория, Дания и Исландия. Самые низкие – в Гватемале, Бангладеше, Непале и Тимор-Лешти.

Вирусное видео вызвало споры в комментариях, и многие пользователи TikTok выразили недоумение по поводу того, как две кровати California king-size, стоящие рядом друг с другом, могут быть решением для высоких людей.

"Вы спите горизонтально?", "Так вы все спите горизонтально, потому что как это решает проблему?", "Как это помогает с ростом?", "Мне это нравится, но какое отношение это имеет к высокому росту?", "Но как это решает проблему? Вам просто нужна дополнительная длина, а не ширина, верно? Если только вы не спите в длину на обеих кроватях?" – пишут в комментариях.

Ранее Фокус писал, что невысокий китаец влюбился в женщину ростом 2,2 метра. Тем временем ученые назвали причину высокого роста у мужчин.