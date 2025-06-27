Скасували 10 рейсів: ведмідь "закрив" аеропорт у Японії (відео)

Ведмідь пробрався на злітно-посадкову смугу в японському аеропорту Ямагата. Рейси в Токіо, Осаку і Саппоро вимушено перенесли.

Related video

Ведмідь заблокував аеропорт зранку 26 червня. У підсумку 10 рейсів довелося скасувати, а ще чотири — затримати. Про курйозний випадок написало видання Japan Today.

Уперше ведмідь вибіг на злітну смугу приблизно о 7 ранку 26 червня, затримавши кілька рейсів. Опівдні тварина з'явилася знову, співробітники аеропорту прогнали її на машині.

"З огляду на ситуацію, ми поки що не можемо приймати літаки, що прибувають. Друге закриття аеропорту скасувало 10 рейсів, тож ми в глухому куті", — заявив представник аеропорту Акіра Нагаї.

Внутрішні рейси, що прибувають і вирушають до Токіо, Осаки, Нагої та Саппоро, скасовано в четвер із полудня до 18:30.

Мисливці розставили пастки, щоб зловити ведмедя, а поліцейські розташувалися біля аеропорту, щоб не дати йому втекти. До ранку 27 червня рейси прибували і відправлялися у звичайному режимі. Ймовірно, ведмедя вдалося прогнати зі злітно-посадкової смуги.

Tokyo Weekender пише, що того самого дня, коли ведмідь сіяв хаос в аеропорту Ямагата, у префектурі Нагано інший ведмідь напав на двох працівників лісового господарства.

Хижак вкусив 32-річного чоловіка за обличчя, а другого 64-річного чоловіка — за праву ногу. Постраждалих доправили до лікарні.

За 2024 рік у Японії зареєстрували рекордну кількість постраждалих від нападів ведмедів жертв. Поранення дістали 219 осіб, а шестеро — загинули.

Вчені стверджують, що зміна клімату впливає на джерела їжі і час сплячки ведмедів, тому тварини стали частіше заходити в міста.

Нагадаємо, собака породи бігль врятувала японського ченця Йосіхару від ведмедя. Бігль важив у 10 разів менше за хижака, але зміг гучним гавкотом налякати нападника.

В американському штаті Огайо ведмідь проник на пасіку і вкрав вулик. Хижак з'їв рамку, віск і навіть бджіл.