Отменили 10 рейсов: медведь "закрыл" аэропорт в Японии (видео)

Медведь пробрался на взлетно-посадочную полосу в японском аэропорту Ямагата. Рейсы в Токио, Осаку и Саппоро вынужденно перенесли.

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Медведь заблокировал аэропорт с утра 26 июня. В итоге 10 рейсов пришлось отменить, а еще четыре — задержать. О курьезном случае написало издание Japan Today.

В первый раз медведь выбежал на взлетную полосу около 7 утра 26 июня, задержав несколько рейсов. В полдень животное появилось снова, сотрудники аэропорта прогнали его на машине.

"Учитывая ситуацию, мы пока не можем принимать прибывающие самолеты. Второе закрытие аэропорта отменило 10 рейсов, так что мы в тупике", — заявил представитель аэропорта Акира Нагаи.

Внутренние рейсы, прибывающие и отправляющиеся в Токио, Осаку, Нагою и Саппоро, отменены в четверг с полудня до 18:30.

Охотники расставили ловушки, чтобы поймать медведя, а полицейские расположились возле аэропорта, чтобы не дать ему сбежать. К утру 27 июня рейсы прибывали и отправлялись в обычном режиме. Вероятно, медведя удалось прогнать с взлетно-посадочной полосы.

Tokyo Weekender пишет, что в тот же день, когда медведь сеял хаос в аэропорту Ямагата, в префектуре Нагано другой медведь напал на двух работников лесного хозяйства.

Хищник укусил 32-летнего мужчину за лицо, а второго 64-летнего мужчину — за правую ногу. Пострадавших доставили в больницу.

За 2024 год в Японии зарегистрировали рекордное количество пострадавших от нападений медведей жертв. Ранения получили 219 человек, а шесть — погибли.

Ученые утверждают, что изменение климата влияет на источники пищи и время спячки медведей, поэтому животные стали чаще заходить в города.

Напомним, собака породы бигль спасла японского монаха Йосихару от медведя. Бигль весил в 10 раз меньше хищника, но смог громким лаем испугать нападавшего.

В американском штате Огайо медведь проник на пасеку и украл улей. Хищник съел рамку, воск и даже пчел.