Моторошна "хмара-цунамі" перелякала туристів і місцевих жителів: що кажуть фахівці (відео)

Мешканці та туристи спостерігали біля берегів Португалії унікальне атмосферне явище. Фахівці підозрюють, що причиною його виникнення є наслідки сильної спеки, яка наразі спостерігається у багатьох країнах південної Європи.

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Відпочивальники біля берегів Португалії спостерігали незвичне скупчення хмар, яке налякало багатьох присутніх. Багато хто вже назвав це явище "хмарою-апокаліпсисом", та метеорологи кажуть, цей феном уже давно відомий для фахівців, які досліджують хмари, повідомляє LADBible.

Цей феномен спостерігався наприкінці минулих вихідних біля берегів Португалії. Тоді місцеві мешканці могли спостерігати явище, яке нагадувало хвилі цунамі. Зловісна хмара, яку нарекли "хмарою цунамі" або "хвилею апокаліпсису", серйозно перелякала всіх присутніх, а також користувачів соціальних мереж.

На кадрах можна помітити, що явище нагадує морську хвилю, нібито поступово накочувалася на відпочивальників на пляжі. Багато хто старався зафільмувати та зрозуміти, чи варто зараз забиратися з цього місця якомога подалі.

Хмара-цунамі біля берегів Португалії (скриншот відео) Фото: Скрін відео

На платформі Reddit цей ролик набрав 83 тис. реакцій та маже 2 тис. коментарів, де користувачі ділилися своїми враженням та здогадками, чим може бути цей феномен. Популярний ролик мав назву "Люди справді злякалися", на якому й помітне невідоме атмосферне явище.

Реакція соцмереж

Користувачі мереж активно ділилися враженнями від побаченого феномену. Деякі дописувачі повідомили, що особисто спостерігали схоже явище теж у берегів Португалії. Найбільше юзери відреагували на наступні репліки:

"Ми бачили це вчора в Ерісейрі. Пройшло просто над нами. Стало дуже вітряно й холодно";

"Я з Португалії. Був на пляжі, коли це сталося. Це лайно виглядало як із фільму жахів. Вітер різко посилився і став дуже сильним";

"Контраст між сріблястою окантовкою хмар і темрявою води виглядав дуже тривожно. Майже як фото чорної діри";

"Лякає та змушує відчувати страх. Цікаво, а чи відомо про цей феномен фахівцям?";

"Це був, напевне, наймоторошніший горизонт, який я коли-небудь бачив".

Що кажуть метеорологи

За даними британського Метеорологічного бюро (Met Office), явище, за яким спостерігали місцеві та туристи на берегах португальських пляжів, відоме як аркус-хмари, або ж "грозовий комір". Там вказують, що це "низькорівневі, широкі хмари", які зазвичай з’являються під час потужних гроз.

"Аркус-хмари — це видовищні довгі й тонкі хмари на низькому рівні, які виникають у зв’язку з сильними грозами. Іноді їх видно під купчасто-дощовими хмарами (Cumulonimbus). Хмари-"полички" (shelf clouds) з’єднані з грозовою хмарою, тоді як хмари-"вали" (roll clouds) — це горизонтальні колони, відокремлені від неї", — повідомляють британські фахівці.

Аркус-хмара або грозовий комір (фото: з відкритих джерел)

Вони додають, що ці хмари формують наступний чином: холодний потік повітря з купчасто-дощової хмари досягає землі, він може швидко поширитися, витісняючи тепле вологе повітря вгору.

"Далі — при підйомі повітря водяна пара конденсується, утворюючи характерні форми аркус-хмар. Якщо над і під хмарою вітер дме в різні боки, вона може почати обертатися", — додають вчені.

Водночас Національна метеорологічна служба Португалії (IPMA) повідомляє, що зафіксувала "порушений потік повітря з хвилями в атмосфері, відомими як внутрішні гравітаційні хвилі", особливо в нижньому шарі атмосфери. Ймовірною причиною того є наслідки сильної спеки, яка охопила Європу, адже у деяких регіонах ЄС температура досягає 46°C.

Раніше повідомлялося, що моторошна шельфова хмара накрила Індію. Це рідкісна метеорологічна подія, яка супроводжується грозами, сильним вітром і зливами.

Згодом стало відомо, як величезне пилове торнадо паралізувало життя великого міста. За словами очевидців, воно було висотою до 30 м і крутилося в центрі міста.