Жуткое "облако-цунами" перепугало туристов и местных жителей: что говорят специалисты (видео)

Жители и туристы наблюдали у берегов Португалии уникальное атмосферное явление. Специалисты подозревают, что причиной его возникновения являются последствия сильной жары, которая сейчас наблюдается во многих странах южной Европы.

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Отдыхающие у берегов Португалии наблюдали необычное скопление облаков, которое напугало многих присутствующих. Многие уже назвали это явление "облаком-апокалипсисом", но метеорологи говорят, этот феномен уже давно известен для специалистов, исследующих облака, сообщает LADBible.

Этот феномен наблюдался в конце прошлых выходных у берегов Португалии. Тогда местные жители могли наблюдать явление, которое напоминало волны цунами. Зловещее облако, которое нарекли "облаком цунами" или "волной апокалипсиса", серьезно перепугало всех присутствующих, а также пользователей социальных сетей.

На кадрах можно заметить, что явление напоминает морскую волну, будто бы постепенно накатывающуюся на отдыхающих на пляже. Многие старались заснять и понять, стоит ли сейчас убираться с этого места как можно дальше.

Облако-цунами у берегов Португалии (скриншот видео) Фото: Скрин видео

На платформе Reddit этот ролик набрал 83 тыс. реакций и почти 2 тыс. комментариев, где пользователи делились своими впечатлением и догадками, чем может быть этот феномен. Популярный ролик назывался "Люди действительно испугались", на котором и заметно неизвестное атмосферное явление.

Реакция соцсетей

Пользователи сетей активно делились впечатлениями от увиденного феномена. Некоторые корреспонденты сообщили, что лично наблюдали похожее явление тоже у берегов Португалии. Больше всего юзеры отреагировали на следующие реплики:

"Мы видели это вчера в Эрисейре. Прошло прямо над нами. Стало очень ветрено и холодно";

"Я из Португалии. Был на пляже, когда это произошло. Это дерьмо выглядело как из фильма ужасов. Ветер резко усилился и стал очень сильным";

"Контраст между серебристой окантовкой облаков и темнотой воды выглядел очень тревожно. Почти как фото черной дыры";

"Пугает и заставляет испытывать страх. Интересно, а известно ли об этом феномене специалистам?";

"Это был, наверное, самый жуткий горизонт, который я когда-либо видел".

Что говорят метеорологи

По данным британского Метеорологического бюро (Met Office), явление, за которым наблюдали местные и туристы на берегах португальских пляжей, известное как аркус-облака, или же "грозовой воротник". Там указывают, что это "низкоуровневые, широкие облака", которые обычно появляются во время мощных гроз.

"Аркус-облака — это зрелищные длинные и тонкие облака на низком уровне, которые возникают в связи с сильными грозами. Иногда они видны под кучево-дождевыми облаками (Cumulonimbus). Облака-"полочки" (shelf clouds) соединены с грозовым облаком, тогда как облака -"валы" (roll clouds) — это горизонтальные колонны, отделенные от него", — сообщают британские специалисты.

Аркус-облако или грозовой воротник (фото: из открытых источников)

Они добавляют, что эти облака формируют следующий образом: холодный поток воздуха из кучево-дождевого облака достигает земли, он может быстро распространиться, вытесняя теплый влажный воздух вверх.

"Далее — при подъеме воздуха водяной пар конденсируется, образуя характерные формы аркус-облаков. Если над и под облаком ветер дует в разные стороны, оно может начать вращаться", — добавляют ученые.

В то же время Национальная метеорологическая служба Португалии (IPMA) сообщает, что зафиксировала "нарушенный поток воздуха с волнами в атмосфере, известными как внутренние гравитационные волны", особенно в нижнем слое атмосферы. Вероятной причиной этого являются последствия сильной жары, которая охватила Европу, ведь в некоторых регионах ЕС температура достигает 46°C.

Ранее сообщалось, что жуткое шельфовое облако накрыло Индию. Это редкое метеорологическое событие, которое сопровождается грозами, сильным ветром и ливнями.

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