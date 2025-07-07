Подружжя спостерігало за бурею на ганку, а потім стали свідками рідкісного явища (відео)

Мешканці канадської провінції Альберта Ед та Мелінда Парді стали свідками рідкісного природнього явища після бурі: вони помітили яскраву біло-синю кулю біля власного будинку. Науковці вважають, що подружжя спостерігало рідкісне природне явище, яке нечасто трапляється в природі.

Related video

Пара зняла на відео кадри феномену, на якому видно яскравий блискучий об’єкт за кількасот метрів від їхнього будинку, повідомляє канадське видання Global News.

Ед розповів журналістам, що разом із дружиною Меліндою вийшли на ганок свого будинку близько сьомої вечора, щоб краще побачити бурю, яка проходила повз. Буря супроводжувалася інтенсивними блискавками й навіть призвела до оголошення штормових попереджень і спостережень за можливим торнадо в регіоні.

"Після особливо сильного удару блискавки ми побачили вогняну кулю, яка зависла десь на 6 метрів над землею. Вона просто висіла там, велика й кругла. Перш ніж вона зникла, був якийсь невеликий вибух, і вся ця штука ніби розпалась і щезла", — згадує чоловік.

Він додав, що радий тому, що це явище "так само швидко зникла, як і з'явилася". Дружина Еда відзначає, що не могла зрозуміти, що ж це таке.

"Я подумала: "Що це таке?". Воно навіть не було кольору вогню. Це могла бути якась електрична вогняна куля, адже мала синюватий відтінок", — розповідає Мелінда,

Що кажуть фахівці

Журналісти показали відео з явищем старшому менеджеру планетарію та космічних наук у TELUS World of Science в Едмонтоні Френку Флоріану. Той переконаний — подружжя Парді бачило кульову блискавку.

"Це могла бути кульова блискавка, або ж якийсь інший прояв самого удару блискавки", — пояснив він, додавши, що деякі вчені досліджують це явище і намагаються відтворити подібні події в лабораторних умовах.

За словами спеціаліста, такі явища виникають тоді, коли плазма замикається у невеликому просторі, а між хмарою і землею прокладається електричний шлях, вони "зустрічаються" десь посередині, і повітря миттєво перегрівається, створюючи плазму.

"Коли ця плазма дуже швидко розширюється, виникає грім, що зазвичай супроводжує удар блискавки. Але коли блискавка створює плазму, іноді ця плазма або її ділянка може затриматися в повітрі на якийсь час. Якщо вона має форму кулі, це і є кульова блискавка", — констатує науковець, додавши, що сама блискавка є небезпечним явищем, а поява кульових є "доволі рідкісною подією".

Раніше Фокус повідомляв, що науці відомо про загадкову кульову блискавку. Навіть маючи наукове відео цього загадкового явища, дослідникам все ще відомо про нього вкрай мало.

Згодом стало відомо, як вчені намагаються пояснити найдивніше світлове шоу. Наука поки що не може до кінця розібратися в природі кульової блискавки. Дехто продовжує стверджувати, що це ілюзія.