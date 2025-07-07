Супруги наблюдали за бурей на крыльце, а потом стали свидетелями редкого явления (видео)

Жители канадской провинции Альберта Эд и Мелинда Парди стали свидетелями редкого природного явления после бури: они заметили яркий бело-синий шар возле собственного дома. Ученые считают, что супруги наблюдали редкое природное явление, которое нечасто случается в природе.

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Пара сняла на видео кадры феномена, на котором видно яркий блестящий объект в нескольких сотнях метров от их дома, сообщает канадское издание Global News.

Эд рассказал журналистам, что вместе с женой Мелиндой вышли на крыльцо своего дома около семи вечера, чтобы лучше увидеть бурю, которая проходила мимо. Буря сопровождалась интенсивными молниями и даже привела к объявлению штормовых предупреждений и наблюдений за возможным торнадо в регионе.

"После особенно сильного удара молнии мы увидели огненный шар, который повис где-то на 6 метров над землей. Он просто висел там, большой и круглый. Прежде чем он исчез, был какой-то небольшой взрыв, и вся эта штука будто распалась и исчезла", — вспоминает мужчина.

Он добавил, что рад тому, что это явление "так же быстро исчезло, как и появилось". Жена Эда отмечает, что не могла понять, что же это такое.

"Я подумала: "Что это такое?". Оно даже не было цвета огня. Это мог быть какой-то электрический огненный шар, ведь имел синеватый оттенок", — рассказывает Мелинда,

Что говорят специалисты

Журналисты показали видео с явлением старшему менеджеру планетария и космических наук в TELUS World of Science в Эдмонтоне Фрэнку Флориану. Тот убежден — супруги Парди видели шаровую молнию.

"Это могла быть шаровая молния, или же какое-то другое проявление самого удара молнии", — пояснил он, добавив, что некоторые ученые исследуют это явление и пытаются воссоздать подобные события в лабораторных условиях.

По словам специалиста, такие явления возникают тогда, когда плазма замыкается в небольшом пространстве, а между облаком и землей прокладывается электрический путь, они "встречаются" где-то посередине, и воздух мгновенно перегревается, создавая плазму.

"Когда эта плазма очень быстро расширяется, возникает гром, который обычно сопровождает удар молнии. Но когда молния создает плазму, иногда эта плазма или ее участок может задержаться в воздухе на какое-то время. Если она имеет форму шара, это и есть шаровая молния", — констатирует ученый, добавив, что сама молния является опасным явлением, а появление шаровых является "довольно редким событием".

Ранее Фокус сообщал, что науке известно о загадочной шаровой молнии. Даже имея научное видео этого загадочного явления, исследователям все еще известно о нем крайне мало.

Впоследствии стало известно, как ученые пытаются объяснить самое странное световое шоу. Наука пока не может до конца разобраться в природе шаровой молнии. Некоторые продолжают утверждать, что это иллюзия.