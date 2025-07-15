Дівчину вигнали з орендованої вілли за 4 000 доларів через одне фото: що на ньому було

Модель Найла Казеллі через застосунок Airbnb орендувала помешкання на карибському острові Кюрасао за 4000 доларів, проте власники будинку достроково вигнати її через фото у бікіні.

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На думку власників дівчина знімала непристойний контент, пише Daily Star.

23-річна Казеллі прилетіла на тропічний острів та сфотографувалась у бікіні, поки милувалася морем.

Проте того ж вечора дівчину розбудили господарі вілли і сказали, що їй потрібно якнайшвидше покинути будинок.

Коли Ніла запитала власника, на якій підставі її виганяють, то власник розповів, що хтось помітив, як вона знімала "непристойне відео", використовуючи будинок.

"Я фотографувала себе з друзями на балконі. Через кілька годин після їхнього від'їзду до кімнати, коли я спала, прийшов господар Airbnb. Вони сказали мені, що "бачили, що я робила раніше", і що я повинна піти", — розповіла модель.

Ніла звернулася до господаря з проханням дозволити їй залишитися, оскільки їй нікуди було йти та спробувала пояснити ситуацію.

Вона наполягала на тому, що ніколи не знімала нічого непристойного в будинку, а те, що вони бачили, насправді було лише фотографіями в бікіні.

Однак господаря Airbnb це не влаштовувало, і він наказав їй піти геть.

"Вони сказали, що це недоречно, що я знімаю порно, і я повинна піти", — пояснила дівчина.

Представник Airbnb розповів журналістам, що Нілі запропонували інший готель у цьому районі, але вона відмовилася.

Невдовзі після інциденту модель знайшла інше житло та розкритикувала власників вілли, заявивши, що те, що вони зробили, було "справжнім безладом".

"Я була буквально в бікіні, в цьому не було нічого божевільного. Можливо, через те, що в мене більші груди, вони подумали, що я знімаю контент для дорослих", — наголосила модель.

Нагадаємо, жінка змушена знести нову частину будинку після скарг сусідів.

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