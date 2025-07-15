Девушку выгнали с арендованной виллы за 4 000 долларов из-за одного фото: что на нем было

Модель Найла Казелли через приложение Airbnb арендовала квартиру на карибском острове Кюрасао за 4000 долларов, однако владельцы дома досрочно выгнать ее из-за фото в бикини.

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По мнению владельцев девушка снимала непристойный контент, пишет Daily Star.

23-летняя Казелли прилетела на тропический остров и сфотографировалась в бикини, пока любовалась морем.

Однако в тот же вечер девушку разбудили хозяева виллы и сказали, что ей нужно как можно быстрее покинуть дом.

Когда Нила спросила владельца, на каком основании ее выгоняют, то владелец рассказал, что кто-то заметил, как она снимала "непристойное видео", используя дом.

"Я фотографировала себя с друзьями на балконе. Через несколько часов после их отъезда в комнату, когда я спала, пришел хозяин Airbnb. Они сказали мне, что "видели, что я делала раньше", и что я должна уйти", — рассказала модель.

Нила обратилась к хозяину с просьбой разрешить ей остаться, поскольку ей некуда было идти и попыталась объяснить ситуацию.

Она настаивала на том, что никогда не снимала ничего непристойного в доме, а то, что они видели, на самом деле было лишь фотографиями в бикини.

Однако хозяина Airbnb это не устраивало, и он приказал ей уйти.

"Они сказали, что это неуместно, что я снимаю порно, и я должна уйти", — объяснила девушка.

Представитель Airbnb рассказал журналистам, что Ниле предложили другой отель в этом районе, но она отказалась.

Вскоре после инцидента модель нашла другое жилье и раскритиковала владельцев виллы, заявив, что то, что они сделали, было "настоящим беспорядком".

"Я была буквально в бикини, в этом не было ничего сумасшедшего. Возможно, из-за того, что у меня большая грудь, они подумали, что я снимаю контент для взрослых", — подчеркнула модель.

Напомним, женщина вынуждена снести новую часть дома после жалоб соседей.

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