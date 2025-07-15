Дівчата орендували дім для вечірки і знайшли таємну кімнату на кухні: куди вона веде (відео)

Американка Рейчел Паркінсон та її подруги орендували будинок, в якому планували провести вечірку на честь дня народження. Готуючи на кухні частування, дівчата випадково побачили, що за меблевою фурнітурою були таємні двері, які насторожили присутніх.

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Після святкування Рейчел та її подруги змогли набратися сміливості та глянули, куди веде цей потаємний хід, як видно на оприлюдненому відео в Tiktok.

Ролик з відкриттям дівчат у старому будинку стало неймовірно популярним у мережі — набрало понад 162 млн переглядів, 13.5 млн вподобань та понад 67 тисяч коментарів. На кадрах можна побачити, як одна з дівчат відсовує меблеву фурнітуру та бачить двері, яка закриті на засувку.

Згодом жінки обережно відчиняють їх та бачать, що далі йдуть східці у темну невідому кімнату. Спочатку Рейчел та її подруги не наважуються знайти всередину, тому причиняють двері та продовжують святкування.

Після певного часу вони наважуються зайди за ці двері та поглянути, що знаходиться в цій темній кімнаті, як це видно на наступному відео. Всі троє поступово опиняються на сходах, які ведуть до темної кімнати, а на стінах дівчата помічають дивні малюнки, які буди начебто розмиті спеціально.

Спускаючись вниз, жінки відчувають неприємний запах, а їм стає все страшніше. Коли одна з подруг спускається за кілька сходинок до невідомої кімнати, то всі присутні бачать невідомий чорний об'єкт на підлозі, після чого перелякані гості орендованого будинку негайно втекли з цього темного та моторошного місця.

Згодом Рейчел оприлюднила ще одне відео у своєму Tiktok, в якому розповіла подальші деталі історії з кімнатою. Також дівчина заявила, що ролик був пранком, у якому вони розіграли довірливих користувачів.

"Гаразд, народ, МИ ЖИВІ! Ось справжнє відео, як ми вперше спускаємося туди. Як можна помітити по однаковому одягу — ми пішли вниз після знімання першого відео. Не очікували, що те перше відео так залетить!" — написала американка.

Далі Рейчел зізнається, що вони вирішили "дотриматися моторошної теми й заради драматичності закинули туди матрац і ковдру". Однак малюнки на стінах були абсолютні справжніми, а про їхнє походження жінкам нічого не відомо.

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