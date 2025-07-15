Девушки арендовали дом для вечеринки и нашли тайную комнату на кухне: куда она ведет (видео)

Американка Рэйчел Паркинсон и ее подруги арендовали дом, в котором планировали провести вечеринку в честь дня рождения. Готовя на кухне угощения, девушки случайно увидели, что за мебельной фурнитурой была тайная дверь, которая насторожила присутствующих.

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После празднования Рейчел и ее подруги смогли набраться смелости и посмотрели, куда ведет этот потайной ход, как видно на обнародованном видео в Tiktok.

Ролик с открытием девушек в старом доме стало невероятно популярным в сети — набрало более 162 млн просмотров, 13.5 млн лайков и более 67 тысяч комментариев. На кадрах можно увидеть, как одна из девушек отодвигает мебельную фурнитуру и видит дверь, которая закрыта на защелку.

Впоследствии женщины осторожно открывают их и видят, что дальше идут ступеньки в темную неизвестную комнату. Сначала Рейчел и ее подруги не решаются найти внутрь, поэтому прикрывают дверь и продолжают празднование.

После определенного времени они решаются зайти за эту дверь и взглянуть, что находится в этой темной комнате, как это видно на следующем видео. Все трое постепенно оказываются на лестнице, ведущей в темную комнату, а на стенах девушки замечают странные рисунки, которые буди как будто размыты специально.

Спускаясь, женщины чувствуют неприятный запах, а им становится все страшнее. Когда одна из подруг спускается за несколько ступенек в неизвестную комнату, то все присутствующие видят неизвестный черный объект на полу, после чего испуганные гости арендованного дома немедленно сбежали из этого темного и жуткого места.

Впоследствии Рэйчел обнародовала еще одно видео в своем Tiktok, в котором рассказала дальнейшие детали истории с комнатой. Также девушка заявила, что ролик был пранком, в котором они разыграли доверчивых пользователей.

"Ладно, народ, МЫ ЖИВЫ! Вот настоящее видео, как мы впервые спускаемся туда. Как можно заметить по одинаковой одежде — мы пошли вниз после съемок первого видео. Не ожидали, что то первое видео так залетит!" — написала американка.

Далее Рэйчел признается, что они решили "придерживаться жуткой темы и ради драматичности закинули туда матрас и одеяло". Однако рисунки на стенах были абсолютно настоящими, а об их происхождении женщинам ничего не известно.

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