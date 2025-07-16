"У Британії розпочали "полювання на відьом": місто тероризує людина в костюмі кота (фото)

Мешканці британського міста Віррал стали свідками появи невідомої людини в костюмі чорного кота, яка блукає пляжами, парками та навіть підкрадається до перехожих. Історія появи "людини-кота" перетворилася на нову міську легенду, яка викликає активні суперечки в соцмережах.

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Наразі місцеві мешканці уже розпочали справжнє "полювання на відьом", а відео з загадковим персонажем збирають тисячі переглядів, повідомляє Mirror.

9 липня місцева мешканка Еббі Гілберт розповіла, як гуляла з собакою і почула, як дорослий чоловік нявкає. Вона ввімкнула ліхтарик — і перед нею раптово з’явився чоловік у костюмі кота, який розмахував руками, а потім утік на пагорб.

"Хто цей псих у котячій масці біля Harvester у прибережному парку? Я ще ніколи так не лякалась", — написала жінка та виставила світлини з невідомим.

Журналісти пишуть, що людина-кіт продовжує з'являтися знову і знову. Загадкового чоловіка помічають у зарослях біля пляжу, в парках і навіть на узбіччях доріг. Останні появи фіксували переважно поблизу пляжу Лізоу (Leasowe Beach), який є доволі популярним місцем серед місцевих.

Людина-кіт з Вірралу Фото: Mirror Людина-кіт на пляжі поблизу Віррала Фото: Mirror

"Я побачив на знімку щось чорне, тож увімкнув спалах на телефоні — і там сидів "Кіт", дивився просто на мене. Я був шокований до глибини душі. Будьте обережні, хоч він і не вчиняв злочинів", — написав один з користувачів у Facebook-спільноті Crimewatch Wirral.

Журналісти пишуть, що активний інтерес до теми невідомого чоловіка у костюмі кота викликав змішані настрої в місцевих. Наразі нова міська легенда вже обростає масою подробиць: хто каже, що бачив, як невідомий заглядає у вікна будинків і поводиться загрозливо з власниками собак. Також є повідомлення, що він шипів на людей.

Наразі правоохоронці не коментують ситуацію з невідомим "чоловіком-котом". Та попри відсутність інтересу до цієї теми в копів, місцеві почали активно ділитися думками щодо підозрілої особи. Серед ключових версій, хто це може бути звучать кілька: жартівник, людина з психічним розладом, ексгібіціоніст та навіть монстр.

Реакція соцмереж

У коментарях в низці груп для обговорення люди поділилися на два табори: одні кажуть, що налякані та тривожаться через "людину-кота", тоді як другі відверто глузують із ситуації.

Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Точно якийсь збоченець";

"Кіт-людина в мережі. Здається, щось не так у людей з головою";

"Ага, чорта з два його ви спіймаєте, якщо люди будуть намагатись його спіймати, зірвати маску чи завдати шкоди".

"Пишуть, що він був відразу в семи містах. Я повірив, ага";

"Декому немає чим зайнятися, от і придумують собі легенди";

"Не знаю, як ви, а я, наприклад, тривожуся".

Раніше Фокус писав, що жінка побачила в лісі дитинча небаченої раніше істоти. Стефані Вуд спочатку подумала, що це якийсь хлопчик, переодягнений у химерний костюм, але потім почала сумніватися в цьому.

Згодом повідомлялося, як моторошну істоту, що нагадує скелет русалки, викинуло на пляж. На знімках, зроблених подружжям, видно, як навколо знахідки збираються інші відпочивальники.