"В Британии начали "охоту на ведьм": город терроризирует человек в костюме кота (фото)

Жители британского города Виррал стали свидетелями появления неизвестного человека в костюме черного кота, который блуждает по пляжам, паркам и даже подкрадывается к прохожим. История появления "человека-кота" превратилась в новую городскую легенду, которая вызывает активные споры в соцсетях.

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Сейчас местные жители уже начали настоящую "охоту на ведьм", а видео с загадочным персонажем собирают тысячи просмотров, сообщает Mirror.

9 июля местная жительница Эбби Гилберт рассказала, как гуляла с собакой и услышала, как взрослый мужчина мяукает. Она включила фонарик — и перед ней внезапно появился мужчина в костюме кота, который размахивал руками, а затем убежал на холм.

"Кто этот псих в кошачьей маске возле Harvester в прибрежном парке? Я еще никогда так не пугалась", — написала женщина и выставила фотографии с неизвестным.

Журналисты пишут, что человек-кот продолжает появляться снова и снова. Загадочного человека замечают в зарослях возле пляжа, в парках и даже на обочинах дорог. Последние появления фиксировали преимущественно вблизи пляжа Лизоу (Leasowe Beach), который является довольно популярным местом среди местных.

Человек-кот из Вирралу Фото: Mirror Человек-кот на пляже возле Виррала Фото: Mirror

"Я увидел на снимке что-то черное, поэтому включил вспышку на телефоне — и там сидел "Кот", смотрел прямо на меня. Я был шокирован до глубины души. Будьте осторожны, хоть он и не совершал преступлений", — написал один из пользователей в Facebook-сообществе Crimewatch Wirral.

Журналисты пишут, что активный интерес к теме неизвестного мужчины в костюме кота вызвал смешанные настроения у местных. Сейчас новая городская легенда уже обрастает массой подробностей: кто говорит, что видел, как неизвестный заглядывает в окна домов и ведет себя угрожающе с владельцами собак. Также есть сообщения, что он шипел на людей.

Сейчас правоохранители не комментируют ситуацию с неизвестным "мужчиной-котом". Но несмотря на отсутствие интереса к этой теме у копов, местные начали активно делиться мнениями относительно подозрительной личности. Среди ключевых версий, кто это может быть звучат несколько: шутник, человек с психическим расстройством, эксгибиционист и даже монстр.

Реакция соцсетей

В комментариях в ряде групп для обсуждения люди поделились на два лагеря: одни говорят, что напуганы и тревожатся из-за "человека-кота", тогда как вторые откровенно смеются над ситуацией.

Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Точно какой-то извращенец";

"Кот-человек в сети. Кажется, что-то не так у людей с головой";

"Ага, черта с два его вы поймаете, если люди будут пытаться его поймать, сорвать маску или нанести вред".

"Пишут, что он был сразу в семи городах. Я поверил, ага";

"Некоторым нечем заняться, вот и придумывают себе легенды";

"Не знаю, как вы, а я, например, тревожусь".

Ранее Фокус писал, что женщина увидела в лесу детеныша невиданного ранее существа. Стефани Вуд сначала подумала, что это какой-то мальчик, переодетый в причудливый костюм, но потом начала сомневаться в этом.

Впоследствии сообщалось, как жуткое существо, напоминающее скелет русалки, выбросило на пляж. На снимках, сделанных супругами, видно, как вокруг находки собираются другие отдыхающие.