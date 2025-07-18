Просто не впізнати: люди не вірять у неймовірне перевтілення дівчини (фото, відео)

Популярна користувачка TikTok під ніком @diinaxxy показала своє незвичне перевтілення завдяки якісному макіяжу та гриму на фотосесії. Користувачі не повірили в такі зміни, а тому спочатку запідозрили дівчину в використанні ШІ у своєму дописі.

Related video

Сама Діна каже, що її незвичне перевтілення доводить якісну роботу візажу та чудову оптику при фотосесії, результати якої вона оприлюднила в своєму Tiktok.

Кадри блогерки стали вірусним — за два дні вони набрали 1,3 млн переглядів, 245 тис. вподобань та понад пів тисячі коментарів. Пост починається зі світлини Діни у 2019 році — вона сидить на ґанку в окулярах, джинсах, мішкуватій водолазці та шапці.

Потім кадр різко змінюється на фото брюнетки цього року на схожих сходах, але цього разу вона виглядає невпізнаваною. Замість свого звичного образу тінейджерки-сусідки, тепер її видно у відкритому чорному топі з глибоким декольте, короткій спідниці та високих шкіряних чоботах.

"POV: ти зникаєш на кілька років, а потім викладаєш сторіз", — підписала вона оприлюднені фотографії.

Згодом на адресу дівчини посипалися звинувачення в тому, що вона використала "діджитал-макіяж", тобто застосувала ШІ. Деякі з користувачів запідозрили, що блогерка зманіпулювала фотографіями, аби вони вийшли "ідеальними".

Дівчина до перевтілення Фото: TikTok Діна у новому образі на фотосесії

Втім, Діна запевнила коментаторів у наступному відео, що не використовувала допомогу цифрового помічника.

"Я вам скажу так — я не згенерована штучним інтелектом", — заявила вона, додавши, що вона "вміє робити макіяж" і носила на зйомці контактні лінзи.

Також Діна спростувала звинувачення в тому, що саме фото було створено ШІ. Вона продемонструвала частину фотографій прямо з галереї свого смартфона.

"Я справжня, так що можете заспокоїтись", — сказала блогерка.

Раніше Фокус розповідав, як ШІ-модель заробляє десятки тисяч на місяць. Творець Лілі Рейн може робити нові фотографії в екзотичних місцях у будь-який час.

Згодом стало відомо, що ШІ навчився створювати музику, яку неможливо відрізнити від справжньої. Ця музична локшина на вухах людства стає дедалі густішою — і живі музиканти, які втрачають через це гроші, б'ють на сполох, вимагаючи законів проти штучних композиторів.