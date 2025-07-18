Просто не узнать: люди не верят в невероятное перевоплощение девушки (фото, видео)

Популярная пользовательница TikTok под ником @diinaxxy показала свое необычное перевоплощение благодаря качественному макияжу и гриму на фотосессии. Пользователи не поверили в такие изменения, а потому сначала заподозрили девушку в использовании ИИ в своей заметке.

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Сама Дина говорит, что ее необычное перевоплощение доказывает качественную работу визажа и отличную оптику при фотосессии, результаты которой она обнародовала в своем Tiktok.

Кадры блогера стали вирусным — за два дня они набрали 1,3 млн просмотров, 245 тыс. лайков и более полутысячи комментариев. Пост начинается с фотографии Дины в 2019 году — она сидит на крыльце в очках, джинсах, мешковатой водолазке и шапке.

Затем кадр резко меняется на фото брюнетки этого года на похожей лестнице, но на этот раз она выглядит неузнаваемой. Вместо своего привычного образа тинейджерки-соседки, теперь ее видно в открытом черном топе с глубоким декольте, короткой юбке и высоких кожаных сапогах.

"POV: ты исчезаешь на несколько лет, а потом выкладываешь сториз", — подписала она обнародованные фотографии.

Впоследствии в адрес девушки посыпались обвинения в том, что она использовала "диджитал-макияж", то есть применила ИИ. Некоторые из пользователей заподозрили, что блогерша сманипулировала фотографиями, чтобы они получились "идеальными".

Девушка до перевоплощения Фото: TikTok Дина в новом образе на фотосессии

Впрочем, Дина заверила комментаторов в следующем видео, что не использовала помощь цифрового помощника.

"Я вам скажу так — я не сгенерирована искусственным интеллектом", — заявила она, добавив, что она "умеет делать макияж" и носила на съемке контактные линзы.

Также Дина опровергла обвинения в том, что именно фото было создано ИИ. Она продемонстрировала часть фотографий прямо из галереи своего смартфона.

"Я настоящая, так что можете успокоиться", — сказала блогерша.

Ранее Фокус рассказывал, как ИИ-модель зарабатывает десятки тысяч в месяц. Создатель Лили Рейн может делать новые фотографии в экзотических местах в любое время.

Впоследствии стало известно, что ИИ научился создавать музыку, которую невозможно отличить от настоящей. Эта музыкальная лапша на ушах человечества становится все гуще — и живые музыканты, которые теряют из-за этого деньги, бьют тревогу, требуя законов против искусственных композиторов.