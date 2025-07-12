Лапша на наших ушах: как ИИ штампует музыкальные хиты, отнимая деньги у живых музыкантов

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R.I.P. Музыкальные исполнители: ИИ-группа достигла 550 000 прослушиваний и $5K выручки за один месяц.

Проект называется Velvet Sundown, у него уже два альбома, своя страница в Instagram. И это только за июнь.

Треки, созданные ИИ, неотличимы от профессиональных записей, обманывая даже искушенных слушателей, несмотря на отсутствие "души". Алгоритмы Spotify и TikTok тащат музыку вверх.

Уже даже неудобно напоминать, что такой контент производится с минимальными затратами — без студий, музыкантов или традиционных издержек. ИИ сгенерировал и фото, и даже "биографии" исполнителей.

Плейлисты, заполненные ИИ-треками, угрожают вытеснить миллиарды долларов выплат реальным исполнителям. Алгоритмы стриминговых платформ, отдающие предпочтение популярности, создают идеальные условия для этого переворота. Слушатели, сами того не зная, поддерживают искусственный контент, а традиционные музыканты теряют доходы и возможности.

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Эминем, ИИ и беспредел: как искусственный интеллект загоняет в угол творчество

Мы без преувеличения стоим на пороге смены представлений о музыкальной индустрии:

ИИ-группы могут масштабироваться бесконечно, выпуская сотни треков в месяц, в то время как живым артистам требуется время на создание;

технологии, такие как генеративные модели для музыки (например, Suno или AIVA), позволяют создавать треки в любом жанре за минуты;

эти группы уже начинают доминировать в нишевых плейлистах, таких как лоу-фай, электроника или поп, где слушатели менее придираются к аутентичности;

реакция в соцсетях показывает, что фанаты часто не подозревают, что слушают ИИ, а некоторые даже защищают такие группы, считая их "новой нормой".

Австралийский музыкант Ник Кейв предупредил об "унизительном эффекте" ИИ на артистов, в то время как другие, как Элтон Джон, Coldplay, Дуа Липа, Пол Маккартни и Кейт Буш, призвали законодателей обновить законы об авторском праве в ответ на растущую угрозу, создаваемую ИИ.

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