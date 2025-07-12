Лапша на наших ушах: как ИИ штампует музыкальные хиты, отнимая деньги у живых музыкантов
Блогер Павел Дукач предупреждает: ИИ научился создавать музыку, неотличимую от настоящей — и она уже начала заполнять сетевые чарты. Эта музыкальная лапша на ушах человечества становится все гуще — и живые музыканты, теряющие из-за этого деньги, бьют тревогу, требуя законов против искусственных композиторов.
R.I.P. Музыкальные исполнители: ИИ-группа достигла 550 000 прослушиваний и $5K выручки за один месяц.
Проект называется Velvet Sundown, у него уже два альбома, своя страница в Instagram. И это только за июнь.
Треки, созданные ИИ, неотличимы от профессиональных записей, обманывая даже искушенных слушателей, несмотря на отсутствие "души". Алгоритмы Spotify и TikTok тащат музыку вверх.
Уже даже неудобно напоминать, что такой контент производится с минимальными затратами — без студий, музыкантов или традиционных издержек. ИИ сгенерировал и фото, и даже "биографии" исполнителей.
Плейлисты, заполненные ИИ-треками, угрожают вытеснить миллиарды долларов выплат реальным исполнителям. Алгоритмы стриминговых платформ, отдающие предпочтение популярности, создают идеальные условия для этого переворота. Слушатели, сами того не зная, поддерживают искусственный контент, а традиционные музыканты теряют доходы и возможности.
Мы без преувеличения стоим на пороге смены представлений о музыкальной индустрии:
- ИИ-группы могут масштабироваться бесконечно, выпуская сотни треков в месяц, в то время как живым артистам требуется время на создание;
- технологии, такие как генеративные модели для музыки (например, Suno или AIVA), позволяют создавать треки в любом жанре за минуты;
- эти группы уже начинают доминировать в нишевых плейлистах, таких как лоу-фай, электроника или поп, где слушатели менее придираются к аутентичности;
- реакция в соцсетях показывает, что фанаты часто не подозревают, что слушают ИИ, а некоторые даже защищают такие группы, считая их "новой нормой".
Австралийский музыкант Ник Кейв предупредил об "унизительном эффекте" ИИ на артистов, в то время как другие, как Элтон Джон, Coldplay, Дуа Липа, Пол Маккартни и Кейт Буш, призвали законодателей обновить законы об авторском праве в ответ на растущую угрозу, создаваемую ИИ.
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