Невідомі 20 років поспіль намагаються проникнути в дім жінки: хто стежить за будинком

Одна мешканка США розповідає, що протягом 20 років постійно зазнає проблем через невідомих людей, які постійно приїжджають до її будинку. Вона переконана, що найімовірнішою причиною є той факт, що її сусіди здають низку об'єктів у оренду, а дім героїні історії плутають з котеджами.

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Сама жінка каже, що перебуває на межі зриву та просто не знає, як їй діяти в цій ситуації, розповіла вона на одному з форумів на Reddit.

Британка пише, що мешкає поруч із кількома орендними котеджами, які належать сусідам і здаються туристам. Її дім розташований окремо, за довгим звивистим під’їздом, і має приватну вивіску — але туристи постійно плутають її помешкання з гостьовими будиночками.

"Нас знаходять і вдень, і вночі. Іноді стукають о 12-й ночі, іноді — о 6-й ранку. Це не щодня, але регулярно. За 20 років життя тут я вже просто не витримую. Хочеться кричати," — написала вона.

Котеджні будинки поруч стали нічним кошмаром для жінки Фото: З відкритих джерел

За її словами, найгірше — це коли незнайомці, побачивши, що сусідів немає вдома, знову йдуть до неї з питаннями, що їм робити далі.

"Чому я повинна це знати? Це приватна власність. Це — мій дім", — обурюється вона.

Жінка також розповіла, що деякі туристи заходили у її сад, а один раз навіть у вітальню. При тому, що на в’їзді до її будинку стоїть знак "Приватна територія", як і в самих сусідів є вказівники щодо розташування котеджів.

"Ми навіть поставили знак, але, здається, дехто просто ігнорує це. Або їм байдуже", — додала вона.

Попри роздратування, вона не хоче псувати стосунки з сусідами, які були добрими до неї, зокрема під час пандемії. Однак ситуація вже доходить до крайнощів і тепер вона звернулася за порадою до мережі.

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі запропонували кілька варіантів розв'язку цієї непростої ситуації — поставити чіткіші вказівники з забороною, домовитися з власниками сусідських котеджів, а орендарям вказують чіткий маршрут поїздки до місця відпочинку.

Найбільше юзери підтримали наступні репліки:

"Жесть! Навіть і не придумаєш відразу, що тут зробити";

"Я раджу поставити знак "Стій! Котеджі — іншому місці! Вхід на приватну територію заборонено!";

"Поговоріть з сусідами про маршрути до їхніх будинків, інакше цей жах буде вічним";

"Я думаю, що проблема у тому, що є плутанина з тим, як дістатися до котеджного містечка. Тому раджу говорити з власниками та думати, як всім було комфортно";

"Мені здається, що тре домовитися з приватною охороною: камери поставити, оплатити послуги фірми. Бо всі ці маршрути, гарантії забудуться, як тільки слово "гроші" стане головним для власників будинків для відпочинку".

Раніше Фокус розповідав, як одна дівчина знесла частину будинку через скарги сусідів. Влада британського міста Вустер (Велика Британія) ухвалила знести частину прибудови до таунхауса, яку сусіди Розії Хуссіан назвали "жахливою" і порівняли з "ложею на футбольному стадіоні".

Згодом стало відомо, що жінку переслідує колишня сусіда. Британка постійно знаходить на своєму подвір'ї сміття, а нещодавно виявила записку з трьох слів, яку залишила ексдівчина її сусіда.