Як розпізнати зраду чоловіка всього за 5 секунд: тест-малюнок від британських детективів

Детективи з агентства ARF розробили тест-малюнок, який перевіряє увагу до деталей та здатність швидко виявити зраду в побутовій ситуації. Суть завдання – розпізнати, який із двох чоловіків на фото зраджує своїй партнерці, спираючись лише на візуальні докази.

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Як повідомляє Mirror, застосовуючи сучасні методи візуального аналізу, учасники мають за 5 секунд визначити, який із чоловіків на фото зраджує своїй партнерці, що робить цей тест надзвичайно інтригуючим і важливим для людей, які уважно ставляться до деталей.

Тест побудовано на двох схожих селфі, зображення яких на перший погляд здаються абсолютно звичайними: хлопець надсилає селфі своїй дружині, що перебуває у відрядженні. Проте, уважно розглянувши малюнки, можна виявити ледь помітну підказку, яка свідчить про факт зради – деталь, яка розташована практично під очима і яку може помітити лише людина з надзвичайною увагою до нюансів.

Розроблена спеціалістами ARF, ця загадкова головоломка стала справжнім випробуванням для всіх, хто вважає себе уважним і здатним до швидкого прийняття рішень. Більшість учасників витрачають на розгадку тесту близько 15 секунд, проте лише один з десяти може успішно визначити перелюбника за менш ніж 5 секунд, що свідчить про високий рівень концентрації і гостроту зору. Розробники стверджують, що завдання не має на меті збільшення IQ чи вступ до престижних закладів, але його користь полягає у покращенні здатності зосереджуватись на важливих деталях навіть у повсякденному житті.

За матеріалами, які публікує Mirror, завдання спонукає учасників встановити таймер і максимально швидко знайти ознаку зради – це може бути, наприклад, дрібна деталь або дивний елемент на фоні. Розробники тесту не надають жодних додаткових підказок, залишаючи все на розум і інтуїцію кожного, хто бере участь.

Як ви думаєте, який чоловік зраджує?

Учасники тесту мають можливість перевірити свої відповіді, прокручуючи статтю до розділу з відповіддю, де розкрито, що підказкою може бути, наприклад, легко помітний слід від помади або інший неочевидний елемент, який показує наявність іншої особи поруч із чоловіком.

Подивіться уважно на склянку на столі

Коментуючи цю загадку на сайті видання, користувач під ніком CubbyCubby написав:

"Ні. На склі немає помади. Екран телефону чоловіка лежить на столі, що показує, що йому нема чого приховувати. Чоловік із брудною ванною кімнатою обманює".

Від редакції Фокус: Ще раз переглянувши малюнок-відповідь можна лише припустити, що на малюнках, які детективи показують своїм клієнтам, відбитки помади на бокалі дійсно є.

Як писав Фокус, жінка повідомила чоловікові про вагітність, забувши про те, що він не може мати дітей.

Нагадаємо, вчені виявили причину зради в парах.