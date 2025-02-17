Жінка повідомила чоловікові про вагітність: проблема в тому, що він не може мати дітей

Подібна ситуація могла легко призвести до звинувачень у невірності, однак користувачі мережі в більшості своїй стали на бік жінки. Мовляв, якщо це зрада, то вона навряд чи була б такою відвертою.

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56-річний Евон Іньянг нещодавно дізнався, що стане батьком. Все б нічого, але 15 років тому він зробив вазектомію, тож більше не може мати дітей. Аби розібратися у цій ситуації, чоловік звернувся за порадами до учасників тематичного форуму на платформі Reddit. Ця історія швидко увірвалась у тренди, зібравши тисячі коментарів.

У своєму дописі Іньянг зізнався, що прожив з дружиною 25 років. Після народження близнюків він зрозумів, що більше не хоче мати дітей і наважився на вазектомію.

Коли 50-річна дружина Евона дізналась про чергову вагітність, то дуже засмутилась, однак коханий її заспокоїв й, попри початкову паніку, знайшов слова підтримки. "Це сталося годину тому. Просто дуже дивно. Дружина божеволіє через вагітність і той факт, що я зробив вазектомію. Сказав їй, що зі мною все гаразд", — написав автор історії.

Щоб знайти відповіді, чоловік записався на консультацію до уролога, а його дружина — до гінеколога. Хоча подібна ситуація могла легко призвести до звинувачень у невірності, користувачі мережі в більшості своїй стали на бік жінки. Мовляв, якщо це була зрада, вона б навряд чи була такою відвертою.

Вагітність стала для жінки справжньою несподіванкою Фото: Pixels

"Ось мої п’ять копійок: якби вона зраджувала і дізналася, що вагітна, то ви б про це не дізнались", — написав один з коментаторів. Інший погодився: "Швидше за все, вазектомія не спрацювала".

За словами Іньянга, сумніви можуть закрастися навіть у найміцніші стосунки, але він повністю довіряє коханій.

"Такі несподіванки, як ця, не лише випробовують фундамент стосунків, вони перевіряють, як пара разом долає невизначеність. До того ж ми ще не володіємо всією інформацією і фактами", — заявив Евон в інтерв'ю Newsweek.

Нагадаємо, Анна з Сан-Фернандо (Каліфорнія, США), яка перебувала на 31 тижні вагітності, прийшла до лікарки на консультацію і була дуже здивованою, коли почула дивний коментар про свою зовнішність.

А от 36-річна жінка з міста Ханчжоу (на сході Китай), яку звуть Гун, народила дитину всього через чотири години після того, як дізналася про вагітність. Почувши, що у пацієнтки не було місячних протягом багатьох місяців, лікарі організували для неї ультразвукове обстеження, за допомогою якого й вдалось підтвердити вагітність.