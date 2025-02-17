Женщина сообщила мужу о беременности: проблема в том, что он не может иметь детей

Подобная ситуация могла легко привести к обвинениям в неверности, однако пользователи сети в большинстве своем стали на сторону женщины. Мол, если это измена, она вряд ли была бы такой откровенной.

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56-летний Эвон Иньянг недавно узнал, что станет отцом. Все бы ничего, но 15 лет назад он сделал вазэктомию, поэтому больше не может иметь детей. Чтобы разобраться в этой ситуации, мужчина обратился за советами к участникам тематического форума на платформе Reddit. Эта история быстро ворвалась в тренды, собрав тысячи комментариев.

В своем посте Иньянг признался, что прожил с женой 25 лет. После рождения близнецов он понял, что больше не хочет иметь детей и решился на вазэктомию.

Когда 50-летняя жена Эвона узнала об очередной беременности, то очень расстроилась, однако любимый ее успокоил и, несмотря на начальную панику, нашел слова поддержки. "Это произошло час назад. Просто очень странно. Жена сходит с ума из-за беременности и того факта, что я сделал вазэктомию. Сказал ей, что со мной все в порядке", — написал автор истории.

Чтобы найти ответы, мужчина записался на консультацию к урологу, а его жена — к гинекологу. Хотя подобная ситуация могла легко привести к обвинениям в неверности, пользователи сети в большинстве своем стали на сторону женщины. Мол, если это была измена, она бы вряд ли была такой откровенной.

Беременность стала для женщины настоящей неожиданностью Фото: Pixels

"Вот мои пять копеек: если бы она изменяла и узнала, что беременна, то вы бы об этом не узнали", — написал один из комментаторов. Другой согласился с этим: "Скорее всего, вазэктомия не сработала".

По словам Иньянга, сомнения могут закрасться даже в самые крепкие отношения, но он полностью доверяет любимой.

"Такие неожиданности, как эта, не только испытывают фундамент отношений, они проверяют, как пара вместе преодолевает неопределенность. К тому же мы еще не владеем всей информацией и фактами", — заявил Эвон в интервью Newsweek.

Напомним, Анна из Сан-Фернандо (Калифорния, США), которая находилась на 31 неделе беременности, пришла к врачу на консультацию и была очень удивлена, когда услышала странный комментарий о своей внешности.

А вот 36-летняя женщина из города Ханчжоу (на востоке Китая), которую зовут Гун, родила ребенка всего через четыре часа после того, как узнала о беременности. Услышав, что у пациентки не было месячных в течение многих месяцев, врачи организовали для нее ультразвуковое обследование, с помощью которого и удалось подтвердить беременность.