"Відчуття, ніби язик б'є струмом": у Нідерландах випустили чіпси зі смаком батарейки

Бренд Rewind випустив чіпси зі смаком 9-вольтової батарейки, прагнучи відтворити одне з найдивніших дитячих вражень

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Смак новинки, яка першою запускається на продаж у Нідерландах, повторює неповторне відчуття при облизуванні акумулятора, пише ресурс Dexerto.

Rewind позиціонує себе як бренд, орієнтований на почуття ностальгії, але з сучасними поворотами. Новий чіпс є частиною місії з відродження спогадів за допомогою несподіваних смаків. У компанії вирішили, що найкращий спосіб згадати безтурботне дитинство — скуштувати суміш лимонної кислоти, бікарбонату натрію і мінеральних солей, які надають чіпсам металевого відтінку і створюють ефект поколювання язика.

Спеціаліст з ароматів Маттіас Ларссон, який розробив чіпс, назвав отриманий результат "напрочуд смачним".

У компанії також дали зрозуміти, що не рекомендують облизування, кусання і проковтування справжніх елементів живлення.

Нагадаємо, чотирнадцять японських старшокласників доправили в лікарню після того, як з'їли "дуже гострі" картопляні чіпси. Підлітки зі школи в Токіо спробували "R 18+ Curry Chips", до складу яких входить "примарний перець".

Також Фокус писав, що відвідувачам Національного парку Карлсбадські печери в штаті Нью-Мексико (США) дозволено проносити туди лише звичайну воду. Однак один із відвідувачів парку примудрився зробити "величезний вплив" на екосистему заповідника, впустивши в печері пакет, повний чіпсів. На думку співробітників заповідника, загублені снеки, розм'якшені вологістю печери, створили ідеальне середовище для життя мікроорганізмів і грибків.