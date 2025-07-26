"Ощущение, как будто язык бьет током": в Нидерландах выпустили чипсы со вкусом батарейки

Бренд Rewind выпустил чипсы со вкусом 9-вольтовой батарейки, стремясь воссоздать одно из самых странных детских впечатлений

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Вкус новинки, которая первой запускается на продажу в Нидерландах, повторяет неповторимое ощущение при облизывании аккумулятора, пишет ресурс Dexerto.

Rewind позиционирует себя как бренд, ориентированный на чувство ностальгии, но с современными поворотами. Новый чипс является частью миссии по возрождению воспоминаний с помощью неожиданных вкусов. В компании посчитали, что лучший способ вспомнить беззаботное детство — попробовать смесь лимонной кислоты, бикарбоната натрия и минеральных солей, которые придают чипсам металлический оттенок и создают эффект покалывания языка.

Специалист по ароматам Маттиас Ларссон, разработавший чипс, назвал получившийся результат "удивительно вкусным".

В компании также дали понять, что не рекомендуют облизывание, кусание и проглатывание настоящих элементов питания.

Напомним, четырнадцать японских старшеклассников были доставлены в больницу после того, как съели "очень острые" картофельные чипсы. Подростки из школы в Токио попробовали "R 18+ Curry Chips", в состав которых входит "призрачный перец".

Также Фокус писал, что посетителям Национального парка Карлсбадские пещеры в штате Нью-Мексико (США) разрешено проносить туда лишь обычную воду. Однако один из посетителей парка умудрился оказать "огромное влияние" на экосистему заповедника, уронив в пещере пакет, полный чипсов. По мнению сотрудников заповедника, потерянные снеки, размягченные влажностью пещеры, создали идеальную среду для жизни микроорганизмов и грибков.