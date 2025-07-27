"Непогано заробляють": Лабубу стимулювали появу "лікарів" для ляльок

Популярні монстри Лабубу в процесі користування отримують "травми", що вимагають "кваліфікованого лікування", тим самим тримають на плаву бізнес фахівців з ремонту іграшок

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Мода на плюшеву китайську іграшку Лабубу сприяла зростанню кар'єри так званих "лікарів", пише South China Morning Post.

Шанхайський "доктор" на прізвисько Гартман розповів, що за останній місяць він полагодив 100 іграшок Лабубу і був змушений переїхати в більш простору майстерню.

За його словами, вартість ремонту становить 10 відсотків від ціни іграшки. При цьому звичайна іграшка Лабубу продається за ціною 99 юанів, тобто близько 580 гривень. Однак на вторинному ринку вони продаються вже за сотні юанів, а рідкісні колекційні екземпляри можуть коштувати вже тисячі. Тож інколи дешевше відреставрувати пошкоджену "особину", ніж купувати нову.

Очищення Лабубу від бруду та пилу

Водночас, через свою портативність іграшки практично весь час експлуатуються, чим схильні до більшого ризику поломок.

Прання забрудненого Лабубу теж вважається ремонтними роботами

Гартман сказав, що почувається "лікарем, який лікує хвороби і рятує життя".

Раніше стало відомо, чому Лабубу стали такими популярними. Ці іграшки у вигляді зубастих звірків продаються за тисячі доларів.

Також Фокус писав, як кішка підхопила тренд на Лабубу. Пухнаста улюблениця виявилася злодійкою і принесла додому гучну іграшку.

Незважаючи на популярність, не всі зірки в захваті від Лабубу. Так, Кеті Перрі демонстративно викинула іграшку, отриману від фаната.