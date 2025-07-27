"Неплохо зарабатывают": Лабубу стимулировали появление "врачей" для кукол

Популярные монстры Лабубу в процессе пользования получают "травмы", требующие "квалифицированного лечения", тем самым держат на плаву бизнес специалистов по ремонту игрушек

Related video

Мода на плюшевую китайскую игрушку Лабубу способствовала росту карьеры так называемых "врачей", пишет South China Morning Post.

Шанхайский "доктор" по прозвищу Хартман рассказал, что за последний месяц он починил 100 игрушек Лабубу и был вынужден переехать в более просторную мастерскую.

По его словам, стоимость ремонта составляет 10 процентов от цены игрушки. При этом обычная игрушка Лабубу продается по цене 99 юаней, то есть около 580 гривен. Однако на вторичном рынке они продаются уже за сотни юаней, а редкие коллекционные экземпляры могут стоить уже тысячи. Поэтому иногда дешевле отреставрировать поврежденную "особь", чем покупать новую.

Очистка Лабубу от грязи и пыли

В то же время, из-за своей портативности игрушки практически все время эксплуатируются, чем подвержены большему риску поломок.

Стирка загрязнившегося Лабубу тоже считается ремонтными работами

Хартман сказал, что чувствует себя "врачом, который лечит болезни и спасает жизни".

Ранее стало известно, почему Лабубу стали такими популярными. Эти игрушки в виде зубастых зверьков продаются за тысячи долларов.

Также Фокус писал, как кошка подхватила тренд на Лабубу. Пушистая любимица оказалась воровкой и принесла домой нашумевшую игрушку.

Несмотря на популярность, не все звезды в восторге от Лабубу. Так, Кэти Перри демонстративно выбросила игрушку, полученную от фаната.