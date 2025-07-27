У Британії дешево продається незвичайний трикутний будинок, проте є одна заковика (фото)

У районі Апперторп міста Шеффілд у Йоркширі за 130 000 фунтів стерлінгів, тобто за 7,3 млн грн, що для Британії не так і дорого, продають будинок незвичайної форми. Однак об'єкту терміново потрібен капітальний ремонт.

Related video

Будинок має величезний потенціал, проте зараз він повністю завалений мотлохом і кімнати потребують втручання майстра, зазначають ріелтори.

"Цей будинок із трьома спальнями на торці тераси потребує повної реконструкції, але має чудовий потенціал перетворитися на просторий будинок", — йдеться в оголошенні.

Як видно з фотографій, зроблених у будинку, ванна кімната вкрита пліснявою, на кухні шпалери відклеюються від стін, в одній із кімнат падає стеля, а підлоги вкриті брудом і сміттям.

Внизу будівлі розташовується торговельне приміщення, яке раніше використовували як тату-салон, а з житлових приміщень у будинку є дві вітальні і три спальні, загалом 106 кв. м.

Також до будинку додається невеликий, але потребуючий догляду сад.

Перегляд рекомендується тільки покупцям, які згодні придбати нерухомість за готівку.

Згідно з правами на власність, господар зможе володіти будинком 670 років.

Нагадаємо, раніше в Південному Уельсі виставили на продаж жіночий монастир Святої Терези з 27 спальними місцями, який раніше використовували як будинок для літніх людей. Він розташований у престижному житловому районі, з видатними видами на місцеву гавань і пляж.

Також Фокус писав, що в центрі Лондона за 300 тис. фунтів стерлінгів можна купити паркувальне місце для автомобіля. І це більше за середню вартість будинку на ринку нерухомості Великої Британії.