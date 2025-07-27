В Британии дешево продается необычный треугольный дом, однако есть одна загвоздка (фото)

В районе Апперторп города Шеффилд в Йоркшире за 130 000 фунтов стерлингов, то есть за 7,3 млн грн, что для Британии не так и дорого, продают дом необычной формы. Однако объекту срочно требуется капитальный ремонт.

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Дом обладает огромным потенциалом, однако сейчас он полностью завален хламом и комнаты требуют вмешательства мастера, отмечают риэлторы.

"Этот дом с тремя спальнями на торце террасы нуждается в полной реконструкции, но имеет прекрасный потенциал превратиться в просторный дом", — говорится в объявлении.

Как видно из фотографий, сделанных в доме, ванная комната покрыта плесенью, на кухне обои отклеиваются от стен, в одной из комнат падает потолок, а полы покрыты грязью и мусором.

Внизу здания располагается торговое помещение, которое ранее использовалось как тату-салон, а из жилых помещений в доме есть две гостиные и три спальни, всего 106 кв. м.

Также к дому прилагается небольшой, но нуждающийся в уходе сад.

Просмотр рекомендуется только покупателям, согласным приобрести недвижимость за наличные.

Согласно правам на собственность, владелец сможет владеть домом 670 лет.

Напомним, ранее в Южном Уэльсе выставили на продажу женский монастырь Святой Терезы с 27 спальными местами, ранее использовавшийся как дом престарелых. Он расположен в престижном жилом районе, с выдающимися видами на местную гавань и пляж.

Также Фокус писал, что в центре Лондона за 300 тыс. фунтов стерлингов можно купить парковочное место для автомобиля. И это больше средней стоимости дома на рынке недвижимости Великобритании.