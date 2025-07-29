Чоловік створив незвичний пристрій для боротьби зі спекою: допомогли деталі від Lego (відео)

Американка Еллі Янг показала, як її чоловік Бретт вирішив їй допомогти у боротьбі зі спекою та задухою — коханий привіз пляшку з водою за допомогою крана, зібраного з відомого конструктора. У коментарях до відео оцінити "інженерні" навички обранця.

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Хоча сама жінка ніколи не захоплювалася Lego, та вона щиро цінує креативність коханого, а відео зі створеним краном виклала в Tiktok.

Ролик Еллі став вірусним — набрав 1,6 млн переглядів і понад 223 тисячі лайків. Американка розповідає, що її чоловік Бретт — великий фанат конструкторів, а його знаки уваги надзвичайно цінні для неї.

"Твій хлопець любить гуляти й не відповідає на повідомлення годинами? Це мило. А мій доставляє мені пляшку з водою за допомогою крана з Lego, який будував усі вихідні", — підписала Еллі відео, де видно, як складний конструктор із Lego доправляє їй воду.

Сама пані Янг розповіла журналістам Newsweek, що коханий є справжнім "великим фанатом Lego з дитинства", і каже, що він має колекцію приблизно зі 150 тис. деталей. Сам кран із відео — це був подарунок на День батька.

"Він провів кожну вільну хвилину протягом двох днів, збираючи його. Він працює у сфері будівельного менеджменту. Коли він щось збирає і пишається цим — мені завжди приємно це бачити. Це ніби він знову стає дитиною, і за цим дуже весело спостерігати", — вказує Еллі.

Жінка додає, що просить його принести мені пляшку, а він використовує кран. Наприкінці кінці відео, видно, як він "виглядає з-за рогу, щоб переконатися, що кран не застрягне на килимі". Вона говорить, що після того, як її коханий подолав рак мозку два роки та перебуває на стійкій ремісії, він почав навчати їхню 2-річну доньку збирати маленькі Lego-набори.

"Я вірю, що поєднання улюбленої справи з активною вправою для мозку допомогло йому одужати. Я бачу, наскільки сильно він це любить — і від цього сама трохи більше починаю це любити", — каже Еллі.

Раніше Фокус розповідав, що суперкар McLaren відтворили в натуральну величину з Lego. Авто отримало 768 електромоторів і здатне розвинути 64 км/год.

Згодом стало відомо, як у Португалії збудували гігантське місто з конструктора Lego. Всього для "будівництва" знадобилося близько 240 тисяч деталей.