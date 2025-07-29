Ні вейпів, ні фільтрів: папуга відмовляє курців подолати погану звичку за допомогою лайки (фото)

51-річна ірландка з Белфаста Марі Макаліві тримає під опікою великого африканського сірого папугу з іменем "Щасливий Янгол" (Lucky Angel). Виявилося, що він і господиня мають одну незвичну спільну рису — вони обидвоє на дух не переносять запахів сигарет і вейпу.

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Жінка говорить, що вперше побачила реакцію папуги, коли її подруга прийшла до неї додому після вейпінгу, повідомляє WhatstheJam.

Іралндка говорить, що як ільки він бачить, що хтось у приміщенні вейпить, одразу починає кричати "no vaping" ("не вейпити") та посилати гостей куди подалі.

"Його пір’я стало дибки, він почав літати кімнатою, мов скажений, щойно побачив вейп. І раптом вигукує: "NO VAPE!" і "P*SS OFF!" ("Ніякого вейпу!" та "Не біси!")", — згадує пані Макаліві.

Ірландка каже, що як тільки папуга миттєво вловив запах і відреагував агресивно, чим розсмішив і вразив усіх присутніх.

"Якщо в кімнату заходить людина з вейпом — усе, кінець, треба йому мало не рот мити! Папуги дуже розумні й дуже чутливі до запахів. Lucky Angel буквально зривається, якщо хтось починає курити вейп поруч", — говорить жінка.

Щасливий Янгол Фото: Facebook

Мері купила папугу ще у 2016-му просто на забаганку, побачивши оголошення в інтернеті. Вона згадує, що їй хотілося тварини, яка "живе довше за кота чи собаку", тому й подумала, що буде весело, якщо "вона ще й розмовлятиме".

"Він дуже розумний. Його треба постійно стимулювати: говорити з ним, гратися. Але він також знає, чого хоче — і чого точно не терпить. І, як виявилося, вейпінг — однозначно в чорному списку", — наполягає пані Макавілі.

Сам Щасливий Янгол має власну кімнату, обожнює волоські горіхи, темний шоколад з 80% какао, а ще дивитися серіал NCIS. Власниця птаха часто й оббризкує його кокосовою олією, щоби його пір’я блищало.

Раніше Фокус розповідав, як папуга нецензурно ображає відвідувачів ресторану. Водночас птах подружився з бульдогом одного з постійних відвідувачів.

Згодом стало відомо, що лайка може сказати про культурний рівень людини. Журналіст Віктор Трегубов нагадує, що у творах літератури нецензурна лексика — зовсім не рідкість, і її відсутність зовсім не характеризує людину як висококультурну.