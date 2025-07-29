Ни вейпов, ни фильтров: попугай отговаривает курильщиков от дурной привычки с помощью мата (фото)

51-летняя ирландка из Белфаста Мари Макаливи держит под опекой большого африканского серого попугая с именем "Счастливый Ангел" (Lucky Angel). Оказалось, что он и хозяйка имеют одну необычную общую черту — они оба на дух не переносят запахов сигарет и вейпа.

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Женщина говорит, что впервые увидела реакцию попугая, когда ее подруга пришла к ней домой после вейпинга, сообщает WhatstheJam.

Иралндка говорит, что как только он видит, что кто-то в помещении вейпит, сразу начинает кричать "no vaping" ("не вейпить") и посылать гостей куда подальше.

"Его перья стали дыбом, он начал летать по комнате, как бешеный, как только увидел вейп. И вдруг восклицает: "NO VAPE!" и "P*SS OFF!" ("Никакого вейпа!" и "Не беси!")", — вспоминает госпожа Макаливи.

Ирландка говорит, что как только попугай мгновенно уловил запах и отреагировал агрессивно, чем рассмешил и поразил всех присутствующих.

"Если в комнату заходит человек с вейпом — все, конец, надо ему чуть ли не рот мыть! Попугаи очень умные и очень чувствительны к запахам. Lucky Angel буквально срывается, если кто-то начинает курить вейп рядом", — говорит женщина.

Счастливый Ангел Фото: Facebook

Мэри купила попугая еще в 2016-м просто по прихоти, увидев объявление в интернете. Она вспоминает, что ей хотелось животного, которое "живет дольше кота или собаки", поэтому и подумала, что будет весело, если "оно еще и будет разговаривать".

"Он очень умный. Его надо постоянно стимулировать: говорить с ним, играть. Но он также знает, чего хочет — и чего точно не терпит. И, как оказалось, вейпинг — однозначно в черном списке", — настаивает госпожа Макавили.

Сам Счастливый Ангел имеет собственную комнату, обожает грецкие орехи, темный шоколад с 80% какао, а еще смотреть сериал NCIS. Владелица птицы часто и обрызгивает его кокосовым маслом, чтобы его перья блестели.

Ранее Фокус рассказывал, как попугай нецензурно оскорбляет посетителей ресторана. В то же время птица подружилась с бульдогом одного из постоянных посетителей.

Впоследствии стало известно, что ругань может сказать о культурном уровне человека. Журналист Виктор Трегубов напоминает, что в произведениях литературы нецензурная лексика — совсем не редкость, и ее отсутствие вовсе не характеризует человека как высококультурного.