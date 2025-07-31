Велике осине гніздо знайшли біля місця створення ядерних бомб США: що кажуть вчені (відео)

Працівники колишнього ядерного об'єкта в США, де свого часу проводилася розробка та зберігання атомних бомб, виявили осине гніздо. Проведені заміри показали, що місце життя комах випромінює радіоактивність, але не становить загрози для населення.

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Саму локацію місцеві фахівці виявили на початку липня біля резервуарів, де зберігаються рідкі ядерні відходи, повідомляє AP.

За словами чиновників, рівень радіації в гнізді перевищував федеральну норму в десять разів. Працівники обробили гніздо інсектицидом, зняли його та утилізували як радіоактивні відходи. Ос у ньому не виявили.

У звіті зазначено, що жодних витоків із резервуарів немає, а гніздо, найімовірніше, стало радіоактивним через так зване "залишкове радіоактивне забруднення", що залишилося на території ще з часів активної роботи комплексу.

Водночас громадський наглядовий комітет Savannah River Site Watch розкритикував звіт, назвавши його поверхневим і неповним. На думку організації, влада не надала інформації про джерело забруднення, як оси могли з ним контактувати, та чи можливо існування інших заражених гнізд, якщо десь таки стався витік.

"Я розлючений, як розбурханий рій ос, через те, що SRS не пояснили, звідки взялися ці радіоактивні відходи, і чи немає витоку з резервуарів, про який громадськість повинна знати", — написав Том Клементс, виконавчий директор організації, в повідомленні журналістам.

Ядерний об'єкт "Саванна Рівер" Фото: US Department of Energy

Чоловік наголосив, що вид гнізда має значення: деякі оси будують гнізда з ґрунту, інші — з рослинних волокон. Це могло б допомогти з'ясувати, де саме вони контактували з радіацією.

В офіційній заяві Savannah River Mission Completion, організації, яка нині керує об'єктом, зазначено, що гніздо розташовувалося глибоко в межах охоронюваної зони, а оси зазвичай не літають далі кількох сотень метрів від гнізда. Тому, мовляв, немає ризику, що вони опинилися за межами комплексу.

Журналісти пишуть, що Savannah River Site був відкритий на початку 1950-х років для виробництва плутонієвих ядерних бомб під час розгортання Холодної війни з Радянським Союзом. Нині об'єкт займається виготовленням палива для ядерних реакторів і утилізацією відходів.

За ці роки на об’єкті накопичилося понад 625 млн літрів рідких ядерних відходів. Через випаровування цей об’єм скорочено до приблизно 129 млн літрів, а нині в експлуатації перебуває 43 підземні резервуари, ще вісім — офіційно закрито.

Раніше Фокус повідомляв, як учені виявили "інопланетну" осу. Їм вдалося ідентифікувати абсолютно новий вид ос, що відрізняються не тільки зовнішнім виглядом, а й поведінкою.

Згодом стало відомо, що в містах України розмножуються велетенські оси. Довжина тіла цих найбільших у Європі ос може сягати 26–45 мм, та попри чималий розмір вони не становлять небезпеки для людини.